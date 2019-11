Kjære Brann, vi må prate sammen

Jeg trenger en pause.

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

KJÆRLIGHETSSORG: Etter tapet mot Vålerenga har Jarle Blindheim fått nok. Shutterstock, Bergens Tidende

Debattinnlegg

Jarle Blindheim Brann-supporter

Du virker så lite interessert.

Du er så lukket. Vil ikke snakke.

Du pynter deg ikke lenger for meg.

Du prøver ikke å imponere meg lenger.

Virker ikke å bry deg om hva jeg synes om deg lenger.

Du har blitt kald, kjedelig og innesluttet.

Jeg trenger en pause.

Kanskje helt til våren.

Til du viser meg at du vil.

At du bryr deg om meg, vil at jeg skal like deg.

Til du får meg til å le igjen. Eller i alle fall trekker på smilebåndet.

Jeg trenger en pause.

Innlegget ble først publisert på innsenderens Facebook-side