En hersketeknikk å mene at noen ikke forstår kunst

Å redusere ytringsfrihet og kunstnerisk frihet til å handle om statsstøtte er ikke annet enn pinlig.

Publisert Publisert Nå nettopp

Silje Hjemdal (Frp) reagerer på det hun kaller hersketeknikker, og mener kunst må være for folket. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant, Vestland Frp

BT «driter på draget» når de forsøker å belære Frp om ytringsfrihet på lederplass. Intet parti er mer for kunstnerisk frihet enn Frp, og det faller på sin egen urimelighet å kalle meg for «kunstpoliti» etter et spørsmål om pengesløseri.

Det er klart at folk må få sprute hva de vil, ut fra hvor de vil, men de får finansiere det av egen lommebok.

Å redusere ytringsfrihet og kunstnerisk frihet til å handle om statsstøtte er ikke annet enn pinlig. Det finnes mange kulturutøvere som Kulturrådet aldri slipper inn i det «gode selskap».

Har da alle disse som ikke mottar statsstøtte fått sin ytringsfrihet kneblet? Selvsagt ikke.

Som et liberalistisk parti står Frp for at kunsten er friere når den overlates til markedskreftene i stedet for å være prisgitt statlig bistand.

Frp tror på kunstens evne til å stå på egne ben, og mener samfunnet bør legge til rette for et rikt kulturnæringsliv som kan utvikle seg på egne premisser.

Jeg ser ikke ned på den kunsten som faktisk appellerer til publikum. Snarere tvert imot: Kultur er tross alt til for folk.

For meg som ombudskvinne og politiker er det viktig å ta folk flest på alvor. Svært mange har kontaktet meg i fortvilelse over at Kulturrådet bruker fellesskapets midler på avføring og andre kroppsvæsker.

La meg klargjøre: Ingen har reagert på rumpemalingen som sådan. Det som reageres på er at skattepengene skal finansiere det.

Som politiker for et liberalistisk folkeparti, er det også naturlig for meg å være vaktbikkje overfor hvordan skattepengene våre forvaltes.

Når jeg ser at det gang på gang brukes millioner av kroner på kunstprosjekter som skal tilfredsstille nisjeinteresserte særgrupper på bekostning av folk flest, er det tydelig for meg at det er noe som ikke fungerer optimalt.

Kulturminister Abid Raja (V) svarte tidligere denne måneden at det ikke er politikeres ansvar å bedømme kunst. Foto: Ørjan Deisz

Verken BT eller kulturminister Abid Raja (V) synes å ta dette på alvor når de i kor synger at kunsten skal være fri. Forstår de ikke at de slår inn åpne dører? Ingen har tatt til orde for å detaljstyre tildelingene til Kulturrådet.

Jeg tar til orde for at norsk kulturpolitikk bør slutte å ignorere hva folk vil ha. Der det offentlige bruker penger på kulturtiltak, er det et viktig prinsipp for Frp at pengene i hvert fall kommer folk flest til gode.

For meg virker det merkelig å innbille seg at kunstnere som er prisgitt statlig bistand faktisk er fullstendig frie i sitt kunstneriske uttrykk. Hvis man virkelig vil fristille kunsten, overlater man det til markedskreftene, i stedet for at et statlig utnevnt Kulturråd sitter med makten over hva som skal godtas eller ikke.

Jeg vil utfordre de som trykker avføringen til sitt bryst og gjemmer seg bak argumenter om kunstnerisk frihet til å tørre å debattere kommersialisering av kulturen.

Til slutt bemerker jeg at BTs hentydning til at dette er snakk om kunst man «ikke forstår» er lett gjenkjennelig hersketeknikk, og akkurat det samme som ble sagt til den som hentydet at keiseren gikk naken. Ingen forståsegpåer kan overbevise meg om at det er fornuftig å bruke millioner av fellesskapets midler på avføring.

Hva man vil bruke sine personlige penger på, er derimot en privatsak. Folk må gjerne kaste pengene sine rett i dass for min del, men ikke skattepengene.