Nei til Sps rigide forbudspolitikk!

OPPMYKING: Alkoholsalg på bensinstasjoner og kiosker vil gjøre hverdagen enklere for folk flest, skriver Silje Hjemdal. byoutline Frp

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant Frp

Kjersti Toppe spør retorisk om vi virkelig vil ha alkohol side ved side med diesel, kaffe, smågodt og rosinboller. Ja, takk!

Det er ikke noe verre enn å kunne kjøpe øl som står ved siden av bleier, lyspærer, sjampo og filterkaffe.

I Frp ønsker vi en enklere hverdag for folk flest. Vi stoler på folks evne til å ta selvstendige valg, samtidig som vi heier på lokalt næringsliv.

Bergen Frp har også programfestet at det bør innføres en prøveordning lokalt i Bergen om å selge vin i butikk.

Dagens situasjon viser også at det ikke er noen grunn til bekymring. Det er nemlig allerede mulig å bestille øl på en butikks nettsider og få det utlevert over disk på bensinstasjoner.

Og tro det eller ei, men det går helt fint – akkurat som at folk som kjører til nærmeste Rema 1000 for å kjøpe øl, ikke begynner å drikke i bilen på hjemveien.

Det parodiske er at det fortsatt finnes forbud mot å selge øl på bensinstasjoner. Toppe følger som vanlig opp med å være forbudenes sterke forsvarer, uansett hvor parodisk forbudet er.

Hvis argumentet er at alkohol og bensin ikke passer sammen, blir det et paradoks at dagligvarer med bensinpumper eller elbil-ladning får beholde bevillingen.

Det er blitt liten forskjell mellom en bensinstasjon og en dagligvarebutikk. Snart er det kun er navnet som skiller bensinstasjonen fra kolonialen.

Likevel skal ølsalget forbeholdes én av dem. Dette er en konkurransevridning som går hardt utover servicehandelen. Handelen er i stadig utvikling, men regelverket har stått bom stille.

Toppe villeder velgerne når hun nekter å forholde seg til tall. Tallene viser at folk ikke drikker mer, selv om det blir flere utsalgssteder.

Tall fra SSB viser at det totale alkoholforbruket i Norge målt i ren alkohol har gått ned med 10,8 prosent mellom 2008 og 2018.

I omtrent samme periode har man ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) fått 76 flere vinmonopol og 139 flere dagligvarebutikker som selger øl. Øl på bensinstasjon er derfor helt innenfor også i et folkehelseperspektiv.

Det forundrer meg at Senterparti-Toppe tviholder på et distriktsfiendtlig forbud. For mange mindre lokalsamfunn er bensinstasjonene i stor grad det eneste handelstilbudet.

Frp vil styrke lokaldemokratiet, og la kommunene få bestemme hvem som skal få salgsbevilling for alkohol.

Alkoholsalg på bensinstasjoner og kiosker kan bli et gledelig tilskudd til distriktene og servicebransjen, og gjør hverdagen enklere for folk flest.

Publisert 14. juni 2019 07:00

