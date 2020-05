«Dette bildet forteller oss alt som er viktig på en dag som dette»

«Bjerk i storm» var en gave fra den første statsministeren fra Bergen, men med en beskjed til den foreløpig siste.

J.C. Dahls «Bjerk i Storm» fra 1849. Foto: Dag Fosse / Kode kunstmuseer og komponisthjem

Petter Snare Direktør ved Kode

Kjære Bergen, kjære borgere, kjære Norge.

Kan et enkelt maleri bære fortellingen om et helt folk? Kan historien til et land leses fra et bilde? Kan det som holder oss sammen, her i Bergen, på Vestlandet og i Norge, forstås ved å dvele ved en kunstners arbeid?

Jeg tror det.

La meg fortelle en historie. For 95 år siden, en høstdag i 1925, kom det en pakke, en gave, levert til Bergen Kunstmuseum. En forsendelse, ikke veldig stor, sannsynligvis pakket inn i gråpapir og hyssing. Et arvestykke fra en bergenser, som ville sin by og sitt land vel.

Hyssingen ble løsnet, gråpapiret ble forsiktig tatt vekk, og gaven ble hengt på veggen til museet.

Dette bildet har blitt en del av Bergens og Norges historie. Og en viktig del av det som er vår felles kulturarv. Et bilde med beskjedent format, men som gjør enormt inntrykk. For dette bildet forteller oss alt som er viktig på en dag som dette.

Dette bildet har prydet forsiden på utallige bøker og kataloger. Det er et av de mest kjente malerier i norsk kunsthistorie.

Dette verket er J.C. Dahls «Bjerk i Storm» fra 1849 – og maleriet har, siden disse høstdagene i 1925, alltid hengt fremme og alltid blitt vist for museets besøkende. Bildet forlater nesten aldri museet her i Bergen, til det er det for viktig.

Men hva er det som gjør at dette bildet, av en værbitt bjørk, som klorer seg fast, på kanten av en fjellside i en vestlandsfjord, bærer slik enorm kraft?

For bergensere er jo svaret åpenbart. Vi er værbitte i denne delen av nasjonen, vi er på kanten av landet og vi insisterer på å være her – hvor det er så vakkert. For nordmenn flest, så kan vel alle identifisere seg som bergensere – og vestlendinger – når man ser på dette maleriet.

Vi ser på oss selv som et folk som lever i utkanten av Europa – og i utkanten av verden. Vi er – vil noen kanskje mene – mer på tross av, enn på grunn av. Som Nordahl Brun, den gamle biskop i Bergen, skrev: «Hver ærlig Norsk – blandt klipper født ... For klipper, sne og bakker.»

Men viktigere enn dette – denne gjenkjennelsen – er at bjerken bærer løfte om et fellesskap, et løfte om verdier som vi er stolte av.

«Bjerk i storm» minner oss om at det er kulturen som bringer fellesskap på langs gjennom historien – og på tvers av Norge. Uten kultur – intet fellesskap, ingen historie, ingen bevissthet. Dette rommet, som gjør samhold mulig, er bygget av og med kultur.

«Bjerk i storm» var en gave fra den første statsministeren fra Bergen, men med en beskjed til den foreløpig siste.

Og når vår statsminister i år ber oss alle om å ta del i en dugnad for å redde landet, så gjør hun det ved å appellere nettopp til denne fellesskapsfølelse – den vissheten om at alle som bor i Norge ser på seg selv på en måte som gjør at vi kan stå alene, sammen. At vi skal klare oss – på tross av, og ikke på grunn av. At vi har en kjærlighet til landet, og til våre landsmenn, som gjør at vi prioriterer dette, dette vi-et, sterkere enn oss selv.

Kunst og kultur er et sivilisasjonsprosjekt og en dannelsesreise – og en forutsetning for et sivilisert samfunn.

Men det er en viktig læring til i dette bildet. Kunst er ikke et nasjonalt prosjekt. Kultur stopper ikke ved landets grenser. Det binder oss alle sammen, på tvers av hvem vi er og hvor vi er. Bjerken til Dahl malte han utenfor Dresden, og klipp-og-limte den inn i et landskap fra Måbødalen. Med andre ord: Når vi er ferdige med å lukke oss inne, er det viktig at vi åpner opp, slik bergensere alltid har gjort – når dere har reist vestover mot verden, heller enn østover, mot Oslo.

Bergen og Bergens institusjoner er satt til å forvalte disse kjerneverdiene – og det skal vi, hvis vi får lov og mulighet og statlige budsjetter til å leve av. For selv om dette er en tale til alle – så kan det hende at nettopp dette er dagen for å minne styresmaktene på at kunst og kultur ikke kun er en hovedstadsøvelse.

Jeg er dessverre ikke en ektefødt bergenser, men jeg vil gjøre ordene til en annen østlending som også elsket Bergen, Rolf Stenersen, til mine:

«Jeg har hatt held. Ikke minst med de Bergensere jeg har møtt. Men livet, verden og allheimen har jeg bare kunne fattet i korte glimt.»

Kjære alle sammen, kjære dere som hører på – dere er alle grunnfjellet i norsk kultur. Tusen takk og gratulerer med dagen.