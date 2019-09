Ros er bra, men ressurser viktigst

Vi må ha kommunen i ryggen.

Nora Børø, frivillighetskoordinator og Steinar Sandstad, styremedlem og leder for omsorgsrådet Bergen Røde Kors

Frivillige i Bergen Røde Kors (BRK) gir hver uke 212 timer av sin fritid for å lære migranter norsk. Denne høsten må vi dessverre starte sesongen med å kutte ut to av syv ukentlige økter. Grunnen er mangel på økonomiske midler.

Politikerne våre gjentar stadig at «språket er nøkkelen til integrering». Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sa til NRK 16. august: «Norsk språk er nøkkelen til å delta i små og store fellesskap i samfunnet og til å få innpass i arbeidslivet. Man må lære seg språket for å skaffe seg jobb, venner og nettverk der man bor.»

Vi er glad for at politikerne våre, også lokalt i Bergen, ser at det å kunne norsk språk er en nødvendig forutsetning for god integrering. Men samtidig som frivilligheten roses, blir frivillige tiltak redusert eller lagt ned. Frivilligheten trenger ikke bare ros, vi trenger først og fremst mer forutsigbare rammer.

BRK har tilbydd norsktrening syv ganger i uken. De siste årene har vi hatt høyere besøkstall enn noen gang. På hver økt er det mellom 40–75 deltakere, og bare i 2019 har disse kommet fra hele 99 ulike land. De er flyktninger, arbeidsmigranter, koner og ektemenn som har flyttet hit til sin norske partner, eller andre som har behov for å beherske det norske språket.

Åpne samtaler og dialog betyr enormt mye for den enkelte deltaker, og potensielt også for samfunnet for øvrig. Møtene skaper felles erfaringer og åpner for kulturutveksling og kulturforståelse, noe dagens debattklima kanskje har godt av.

I de planer og strategier som kommune og stat legger frem, pekes det på styrken i frivilligheten, og på viktigheten av godt samarbeid mellom offentlige instanser og frivillige organisasjoner. Frivillige her og i andre organisasjoner gjør dette arbeidet helt gratis og med en beundringsverdig motivasjon.

Totalen av innsatsen er likevel ikke gratis: Også frivilligheten trenger lokaler man kan møtes i for å få god læring i norsktreningen, stoler å sitte på og kaffe i koppen. Nye frivillige kommer ikke av seg selv til de frivillige organisasjonene. Noen må rekruttere, støtte, kurse, bistå og organisere de som ønsker å gjøre en innsats.

Mye energi går med til å lete etter nye kilder til inntekt, og deretter søke og rapportere på disse, hvis en er så heldig å komme i mål.

Vi har stor forståelse for at det er mye som er viktig, og at kommunen må gjøre vanskelige prioriteringer. Likevel forventer vi at kommunen følger opp egne handlingsplaner og strategier, særlig der det er tydelig definert at frivilligheten skal spille en viktig rolle. Det er mer enn nok oppgaver for alle aktører på dette feltet, og de frivillige organisasjonene i Bergen har et svært godt samarbeid med hverandre.

Det er veldig hyggelig med frivilligpriser og utmerkelser, men de frivillige fortjener mer: De skal vite at de har kommunen i ryggen når de med stor innsats hjelper politikerne å nå egne mål, noe norsktrening i aller høyeste grad gjør, og har gjort, i 15 år.

Vi ønsker økt støtte til dette tiltaket, slik at norsktrening fortsatt kan tilbys til de som har behov. Dette utfordrer vi de politiske partiene på.

