Livet mitt var i fare. KrF kjemper mot loven som kunne ha hjulpet meg.

Jeg kunne ha sluppet risikoen og belastningen ved å føde et barn som ikke var levedyktig.

Tidlig testing i svangerskapet handler om langt mer enn å avdekke om fosteret har Downs syndrom. I noen tilfeller kan slik testing være avgjørende for å beskytte den gravides helse, skriver Marianne Rødseth Espelid.

Marianne Rødseth Espelid

Nå klarer jeg ikke å sitte stille i båten lenger. Etter at Ap, Frp og SV inngikk forlik om endringer i bioteknologiloven, skal saken behandles i Stortinget 26. mai.

KrF har nå satt i gang en offensiv kampanje for å stoppe lovendring, og jeg kjenner jeg blir trist og provosert. Jeg tar deres skremselspropaganda og fornektelse av at dette er en kvinnekamp personlig, både på grunn av min forhistorie, og som kvinne.

Jeg har respekt og forståelse for at ikke alle har like meninger og at dette er en av kjernesakene til KrF. Det jeg ikke synes er greit, er at lovendringen fremstilles som ene og alene å handle om at vi nå går inn for en lov som lages for å utrydde personer med Downs syndrom og å frata barn menneskerettigheter.

Det at alle kvinner skal få tilbud om tidlig ultralyd og NIPT-test, handler om så langt mer enn det. Det handler om at hver kvinne skal få ta informerte valg, det handler om å beskytte kvinnene mot risikoen for å dø, det handler om å ha tillit til at den enkelte kan ta riktige valg på vegne av seg selv.

Disse momentene legges til side og undergraves av retorikken til KrF rundt lovendringen.

Først og fremst må KrF erkjenne at det å ta abort ikke er et valg kvinner tar fordi det er lett og kjekt. Etter at vi fikk selvbestemt abort i Norge, har aborttallene gått jevnt nedover. Godt informasjonsarbeid og tillit til kvinnenes mulighet til å bestemme over egen kropp og liv, har altså ført lenger enn kontroll og skam.

For det andre så viser en NIPT-test og en tidlig ultralyd langt mer enn om barnet har Downs syndrom. Den viser om barnet har andre syndromer, som kan bety at barnet ikke er levedyktig og, i verste fall, at det kan skade eller føre til at mors liv er i fare. Det siste var tilfelle for meg.

Ved endret gravid-politikk gjennom innføring av tilbud om en risikofri, tidlig ultralyd og NIPT-test for gravide, og å gi flere utvidet fosterdiagnostikk, kunne den grusomme situasjonen jeg befant meg i for litt over et år siden, vært unngått.

Det kunne dessverre ikke vært unngått at vi mistet barnet vårt. Den fysiske og psykiske påkjenningen det var å ha så høyt blodtrykk at det var til fare for mitt eget liv, samt å måtte gjennomgå en fødsel i uke 18, det kunne derimot vært unngått. Det kunne vært unngått ved at jeg allerede i uke 6 kunne fått vite at barnet vårt ikke var levedyktig, og dermed kunne tatt en abort som hadde vært mye mindre inngripende både fysisk og psykisk.

Jeg kunne sluppet å risikere å dø, og jeg kunne sluppet å se barnet mitt med et hjerte som slår, med armer, bein og øyne. For KrF, det handler nemlig også om dette.

Så kan folk si: «Men det gjelder jo ikke for sånne tilfeller som ditt Marianne, du skal jo selvsagt få ta senabort, du holdt jo på å dø». Men det er dette det handler om! Det handler om at vi kan unngå disse uønskede senabortene. Vi kan ta vare på, respektere og beskytte kvinnene våre bedre.

Lovendringen gir et tilbud om å ta testen, det er ikke et krav. Årsakene til at man ønsker å ta en slik test, kan være mange: uro, frykt, livssituasjon, alder, økonomi. Men uavhengig av grunn, så er dette en avgjørelse kvinner og par bør ta et valg om selv. Gjennom kunnskapsbasert informasjon bør gravide få en reell mulighet å ta informerte valg og ha innflytelse på oppfølgingen i svangerskapet.

Uavhengig av hva testen viser og om man velger å ta abort eller ikke, så vil dette aldri være et lett valg. Det er ikke noe man gjør fordi det er lettvint, men et valg man tar fordi man enten må det for å beskytte seg selv og eget liv – eller fordi man rett og slett ikke får det til. Det handler kanskje ikke bare om å overleve, men å faktisk leve. Vi lever alle ulike liv og har ulike ressurser, og hver enkelt kjenner sin egen situasjon best.

Så KrF – dere setter familiens trygghet og valgfrihet høyt, kvinner er en del av svært mange familier. Skal ikke vi kvinner også få valgfrihet og trygghet, da? Trygghet til å ta informerte avgjørelser til det beste for familien, barna, og ikke minst oss selv.