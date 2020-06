Granskningen burde ikke funnet sted

Både fylkesnemnd og domstoler foretar sine egne, uavhengige vurderinger i tvangssaker innen barnevernet.



Advokat Birthe M. Eriksen er kritisk til en privat granskingsrapport om tre barnevernsaker i Samnanger. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Birthe M. Eriksen Advokat, ADI Advokater AS og førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI

Samnanger kommune bestilte en privat gransking av tre barnevernsaker, hvor omsorgen ble overtatt for til sammen ni barn i årene mellom 2005–2014.

Rapporten konkluderer med at «barneverntjenesten i Samnanger i de granskede sakene på en rekke punkter har opptrådt i strid med FNs barnekonvensjon, barnevernloven og god forvaltningsskikk».

På grunnlag av granskingsrapporten, har kommunen utbetalt erstatninger på til sammen 1,8 millioner kroner. Ingen har stilt kritiske spørsmål til selve granskingsrapporten, eller ved konklusjonen om erstatningsansvar for kommunen.

Spørsmålet er om de aktuelle forholdene i det hele tatt burde ha vært gjenstand for privat gransking.

Ansvaret for barnevernet er fordelt mellom kommune og stat. Kommunen har ansvar for tiltak som bygger på frivillighet. Fylkesnemnden for barnevern, det statlige og uavhengige forvaltningsorganet, treffer vedtak i tvangssaker.

Vedtakene kan igjen overprøves av uavhengige domstoler. Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for plasseringer utenfor hjemmet. Departementet og Fylkesmannen fører tilsyn.

Barnevernet har lenge vært omstridt i Samnanger. Her fra demonstrasjoner i 2013. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

I samtlige av de tre barnevernsakene i Samnanger kommune er det truffet vedtak om omsorgsovertakelse av fylkesnemnden. I to av sakene har vedtakene også blitt overprøvd av tingretten og stadfestet der.

Barna det gjelder, ble som følge av disse avgjørelsene plassert i fosterhjem. Det er altså ikke Samnanger kommune som har truffet vedtakene om omsorgsovertakelser i noen av sakene.

Granskingsrapporten gjelder «kommunens fremgangsmåte/håndtering av prosessen i de aktuelle saker frem mot endelig vedtak». Granskerne mener at kommunens barneverntjeneste har brutt FNs barnekonvensjon, barnevernloven og god forvaltningsskikk, før vedtak om omsorgsovertakelse ble truffet.

Denne saken viser hvor viktig det er å gjøre en grundig analyse av hvilken problemstilling det er aktuelt å granske, før det tas beslutning om granskningen skal gjennomføres.

Man overser at både fylkesnemnd og domstoler foretar sine egne, uavhengige vurderinger i tvangssaker. Eventuelle feil som barneverntjenesten måtte ha begått, har derfor liten eller ingen selvstendig betydning.

Et grunnleggende vilkår for erstatningsansvar er at det må være årsakssammenheng mellom eventuelle feil, og den skade som er forårsaket.

De aktuelle skadene er i så fall forårsaket av fylkesnemndens vedtak og av domstolenes senere opprettholdelse av disse, ikke av barneverntjenesten i Samnanger. Det foreligger dermed ikke noe rettslig grunnlag for at kommunen skal betale erstatning.

Rettssikkerhetsgarantiene var innbakt i det systemet som endelig beslutter og overprøver inngripende barneverntiltak. Å da vende seg mot kommunene og endatil enkeltansatte som arbeidet med sakene på det laveste nivået, er grunnløst og direkte farlig.

Denne saken bør være en vekker for både Advokatforeningen og Domstolsadministrasjonen.