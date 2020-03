Hjelp dem som hjelper

Krisen koster – også for helsefrivilligheten.

Styreleder Ingrid Stenstadvold Ross og generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsem DAM ber kulturminister Abid Raja om hjelp. Foto: Privat

Debattinnlegg

Ingrid Stenstadvold Ross Styreleder i Stiftelsen Dam og generalsekretær i Kreftforeningen

Hans Christian Lillehagen Generalsekretær i Stiftelsen Dam

Koronaviruset setter det norske samfunnet på prøve. Heldigvis stiller nordmenn opp for hverandre.

Helsepersonell og andre yrkesgrupper med samfunnskritiske oppgaver gjør en enorm innsats for å holde hjulene i gang.

Helsefrivillighetens reaksjon på krisen har fra første stund vært klar: Vi vil bidra!

På kort tid har organisasjonene mobilisert et omfattende hjelpetilbud der det offentlige ikke strekker til. Vi har mange av de mest sårbare gruppene blant våre medlemmer – og mange av de som hjelper mest.

Partiene på Stortinget møter krisetiden med samarbeid, og det er lagt frem omfattende tiltakspakker. Sist ut er kompensasjonsordningen for kulturlivet, idretten og frivillighet på til sammen 900 millioner kroner.

Dette er viktige tiltak som vi støtter og applauderer. Men favner det bredt nok?

Dessverre ser vi at mange av våre organisasjoner faller utenfor. Nå haster det at myndighetene kommer på banen med friske ressurser, for krisen koster – også for helsefrivilligheten.

Vi er sterke, men trenger hjelp.

Norsk frivillighet er sterk, men heller ikke vi er immune mot følgene av viruset. En pause på flere uker, kanskje måneder, er like alvorlig i vår sektor som det er for næringslivet, idretten og kulturen.

Organisasjonene bidrar mye i denne vanskelige situasjonen, men må av økonomiske hensyn nå permittere ansatte. Mange av de ansatte og frivillige i organisasjonene er selv pårørende eller del av diagnosegruppen de jobber for. De blir dobbelt rammet.

I ytterste konsekvens kan helsefrivilligheten brekke ryggen. Derfor trenger vi en håndsrekning for å holde hjulene i gang. Med litt hjelp kommer vi til å stå krisen av.

Kjære frivillighetsminister Abid Raja: Helsefrivilligheten har den siste tiden sluppet alt vi har hatt i hendene og brettet opp ermene for å bidra.

Nå trenger vi din støtte for å fortsette dugnaden. Det er på tide å hjelpe dem som hjelper.