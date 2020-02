Fyllingsdølene har ventet i 50 år

Vi ber byråd Thor Haakon Bakke følge opp sitt løfte fra valgkampen.

MULIG: Kulturhuset er planlagt der bussene står i dag, mens kollektivterminalen flyttes til venstre hvor haugen med trærne er. Haugen skal sprenges vekk, og det er i dag ingen riggplass for Bybanen her, argumenterer innsenderen. Foto: Privat

Per Kragseth Styreleder Fyllingsdalen Kulturråd

Bystyret vedtok 25. april i 2018 at kulturhuset i Fyllingsdalen skal ligge på kollektivterminalen utenfor Oasen senter.

På grunn av den pågående bybaneutbyggingen mener kommunen at byggestart for kulturhuset ikke kan skje før årsskiftet 2023/2024 – altså om fire år. Det sies at dette er for å skaffe riggplass for baneutbyggingen, men pr. i dag er det ingen riggplass på bussholdeplassen.

Vi mener derfor det må være mulig fullt mulig å få til tidligere byggestart for kulturhuset.

Per Kragseth Foto: Arne Hofseth/Privat

MDGs nye byråd for byutvikling, Thor Haakon Bakke fra Fyllingsdalen, uttalte til Sydvesten i juni 2019 , at dersom MDG kom til makten ville de ta kontakt med Bybanen Utbygging «for å finne mulige løsninger som gjør at de kan flytte riggplassen, og dermed frigjøre plassen til kulturhuset, så tidlig som mulig.»

Etter valget, 10. oktober, sa han til samme avis at MDG ville «se om det er mulig å flytte riggplassen, for eksempel i forbindelse med en utvidelse av prosjektet til Spelhaugen».

Nå opplyser byråd Bakke, etter spørsmål i utvalg for miljø og byutvikling 16.januar, at kollektivterminalen ved Oasen er noe av det siste som bygges i bybaneprosjektet, og at det pr. nå ikke er grunnlag for å fristille tomten før tidligst i 2023.

Men at «byråden ser at det kan være et behov for en raskere planavklaring og vil be plan- og bygningsetaten vurdere mulige løsninger.»

I tillegg forsøker byråd for kultur Katrine Nødtvedt (MDG) i et oppslag i BA 6. februar å forklare forsinkelsene.

VENTET LENGE: Fyllingsdølene har ventet i 50 år på sitt kulturhus. Nå er det på tide at det kommer, skriver Per Kragseth. På bildet vises Fyllingsdalen Teater sin oppsetning av Pippi i 2019. Foto: Rune Sævig

Dette er et svar vi ikke kan godta. Er det Bybanen Utbygging som alene skal bestemme rekkefølgen i utbyggingen? Er ikke dette et spørsmål som de folkevalgte kan bestemme?

Fyllingsdalen Kulturråd hevder at det må være mulig å få flyttet kollektivterminalen parallelt med ferdigstillelsen av bybanen, og dermed få fortgang i frigivelsen av tomten til kulturhuset.

Fyllingsdalen Kulturråd ber byråd for byutvikling Thor Haakon Bakke følge opp sitt løfte fra valgkampen og «finne løsninger som gjør at de kan flytte riggplassen og dermed frigjøre plassen til kulturhuset så tidlig som mulig».

Etter 50 års ventetid er det på tide at våre folkevalgte holder sine løfter og får kulturhuset bygget uten flere utsettelser!

