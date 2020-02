Nynorsk i Bergen skaper problemer for oss innvandrere

Vi har fått vår språkopplæring på bokmål.

PROBLEMATISK: For innvandrere er det å lese nynorsk som om nordmenn skulle lese svensk, skriver Carsten Bienz. Foto: Privat

Debattinnlegg

Carsten Bienz

Rundt 18 prosent av innbyggerne i Bergen er innvandrere, sier den offisielle statistikken. Det er et tall vi kanskje ikke snakker så ofte om, men dette er et veldig viktig tall. Tallet betyr nemlig at opp til 18 prosent av innbyggerne i Bergen bare har fått norskopplæring i bokmål.

Jeg hører ofte argumentet at alle har fått opplæring i nynorsk, men dette er rett og slett ikke riktig. Norskopplæring for innvandrere i Bergen kommune foregår bare på bokmål.

Faktumet at en betydelig del av befolkningen i Bergen ikke forstår nynorsk, er et argument jeg aldri har hørt i nynorsk vs. bokmål-debatten. Det er litt som at vi innvandrere ikke eksisterer.

Ofte er dette flyktninger som prøver hardt å integrere seg i det norske samfunnet og har investert mye tid i norskopplæring.

Men plutselig er Fløyfjellstunnelen stengt på grunn av gamle vannledninger, og Skyss sin webside om busstrafikken under uhellet finnes bare på nynorsk. Eller kjør til Haukeland «sjukehus», og all informasjon er på nynorsk!

Jeg har ikke fått noen offisielle brev på nynorsk frem til nå, men jeg har hørt om folk som har hatt dette problemet. Dette brevet kan inneholde livsviktig informasjon, men du må første finne noen som kan forklare deg hva som står der!

Å forstå et offisielt brev er vanskelig nok på ditt eget språk. Prøv å forstå det på en målform du har aldri har fått opplæring i. Hvis du synes det er rart og mener at nynorsk er jo enkelt å forstå, så tenk om informasjonen du får fra det offentlige var skrevet på svensk. Sånn føles det for meg.

Det føles rett og slett som at jeg, som innvandrer, ikke er god nok og må ta hensyn til en liten gruppe språkfundamentalister som ønsker å tvinge meg til å bruke deres versjon av norsk. Dette er også, mildt sagt, et uheldig signal til folk som ønsker å integrere seg, fordi det signaliserer at de aldri vil bli gode nok.

Ikke misforstår meg – jeg har ingen problemer med vestlandsdialektene. Jeg er fra Stuttgart og liker å snakke schwäbisch, min egen dialekt. Men jeg ville aldri funnet på å skrive dette istedenfor vanlig tysk.

Problemet mitt dreier seg om det faktumet at jeg blir tvunget til å forholde meg til nynorsk av myndighetene. Jeg trenger det ikke. Jeg bor i en kommune hvor bokmål faktisk er hovedmål.

Jeg er bevisst på at jeg kan skrive tilbake til myndighetene og kreve å få informasjonen tilsendt på bokmål, men dette betyr også at jeg må bruke tiden min på noe som egentlig ikke skulle være nødvendig.

Så vær så snill å ta hensyn til alle i byen, og gi all viktig informasjon også på bokmål.

