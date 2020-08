Vi har svikta dei eldre

Eldre på sjukeheimar bør korkje låsast inne eller isolerast.

Kommunale sjukeheimar må gi bebuarane rett til trygge besøk, og regjeringa må løyve dei midlar som trengst for at dette kan gjennomførast, meiner Kjersti Toppe (Sp). Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Medan Noreg i sommar har opna litt opp igjen, er situasjonen for dei eldre på sjukeheimane framleis vanskeleg. Det er dokumentert svært rigide besøksreglar i mange kommunar, men medietrykket har likevel vore på alt anna.

Grøne eller raude reiseland, utelivet, Noregsferien, breiddeidretten og andre viktige, men unnskyld meg – uvesentlege ting har vunne debatten.

I mellomtida sit eldre pleietrengjande og kan ikkje forstå kvifor sonen eller dottera ikkje lenger kjem på besøk slik som før. For desse eldre var denne sommaren kanskje den aller siste.

Eldre blir sjukare av sosial isolasjon. Men få har brydd seg.

I vår delte Stortinget ut milliardar til næringslivet, for å avbøte konsekvensane av pandemien. Fokuset var ikkje like stort mot dei som på alle måtar var hardast ramma – dei sårbare eldre.

Etikkprofessor Reidun Førde meiner at den norske koronahandteringa særleg har svikta på dette punktet: «Gamle på sykehjem ble fullstendig isolert. Vi var så livredde for å få smitten inn at flere måtte dø alene. Det burde vi virkelig ha håndtert bedre,» uttalte Førde til BT tidlegare i sommar.

Førde har rett. Vi har svikta dei eldre.

I slutten av mai ønskte helseminister Bent Høie (H) dei pårørande tilbake på sjukeheimane, og det nasjonale besøksforbodet vart oppheva. Kommunane skal no legge til rette for besøk så «langt det er mogeleg».

BT si kartlegging viser at mange kommunar framleis har svært strenge besøksrestriksjonar. Luster kommune i Sogn og Fjordane er eit lyspunkt. Dei har ingen restriksjonar på kor mange besøk bebuarane får ta imot. Kommunen grunngjev dette med at isolering vil gi helseplager.

Nettopp. Alle kommunar bør sjå til Luster og andre kommunar som set krav til smittevern ved besøk, men som ikkje hindrar besøk på sjukeheimane sine.

Eldre på sjukeheimar bør korkje låsast inne eller isolerast. Dei har same rett til sosial kontakt som alle andre under denne pandemien.

Kommunale sjukeheimar må gi bebuarane rett til trygge besøk og sosial kontakt. Regjeringa må løyve dei midlar som trengst for at dette kan gjennomførast på ein forsvarleg måte.

Respekten for eldre sine liv og behov må gjenreisast.