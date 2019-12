Tenk om andres oppførsel er et speilbilde av hvordan du behandler dem?

Lytt aktivt når noen snakker til deg.

GI ROM: Gi gjerne litt av ditt eget rom til andre, hvis du har plass, skriver Trond Albert Skjelbred. Foto: Paul Bernhard

Debattinnlegg

Trond Albert Skjelbred Bergen

«En god leder er en person med et stort indre rom», sa en rekrutterer. Det er vakkert sagt, men hva betyr det?

Hvis du har et stort rom inni deg, er du ganske sikkert klok og har mange gode egenskaper, men viktigst: Du er raus og har plass til mange slags mennesker. Også til de som tenker annerledes, har andre meninger og som ikke er så erfarne eller uredde som deg.

Jeg traff nylig en slik toppleder.

Hun var forfriskende ærlig, kvikk og humørfylt. En rett frem-person. Hun var opptatt av hvilke signaler vi mennesker gir hverandre, og hvordan vi virker på hverandre.

I vinter skulle en av kollegaene hennes presentere et prosjekt på et ledermøte. Kollegaen hadde ikke deltatt på et slikt møte tidligere og var synlig nervøs. Det hjalp ikke at lederne satt småsure og med armene i kors. Kollegaen ble mer og mer utilpass og klarte til slutt ikke mer enn å stotre frem ordene.

Mange sjefer ville ikke gitt denne personen flere sjanser. Gjerne med en begrunnelse som: «If you can’t stand the heat, get out of the kitchen».

Men denne topplederen er annerledes.

Hun tok grep og stoppet møtet midlertidig. Hun ba de andre lederne skjerpe seg og være mer imøtekommende og hyggelige. Hun ba deretter kollegaen om å slappe helt av og prøve på nytt. Denne gangen gikk det mye bedre.

Hun gjorde seg en erfaring som kanskje du også har: Måten du lytter til andre mennesker på, påvirker det som blir sagt, og måten det blir sagt på.

Dessuten får gode lyttere tilgang til bedre og mer fortrolig informasjon enn overflatiske og uinteresserte lyttere. De inngir tillit, og den som snakker tør å åpne seg.

De fleste mennesker er likevel mer opptatt av å snakke selv enn av å bruke ørene, selv når de blir snakket til.

Tenk deg en klassesituasjon, der elevene lytter oppmerksomt til det læreren sier. Eller en regnfull gressmatte i Åsane, Arna eller Fana, hvor de unge fotballspillerne konsentrerer seg om det treneren har å fortelle.

Det som skjer i alle disse tilfellene er at den voksne, læreren eller treneren, presterer bedre når de får alles oppmerksomhet. De får energi og lyst til å gi det lille ekstra for sine disipler.

Lytt derfor aktivt når noen snakker til deg, hvis du vil ha noe av verdi ut av samtalen eller presentasjonen. Vær vennlig, imøtekommende og still spørsmål om det du lurer på. Da skal du se at mennesker som du tidligere kanskje har hatt et dårlig inntrykk av, fremstår i et annet og bedre lys.

Tenk om andres oppførsel et speilbilde av hvordan du behandler dem?

Det kommer ikke noe i en lukket hånd, heter det. Åpn opp og se hva som skjer. Du vil bli positivt overrasket.

Gi mennesker rom. Gjerne litt av ditt eget, hvis du har plass.

