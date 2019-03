Ikke la dere skremme av en generasjon som ikke vet bedre!

DEBATT: Jeg hadde faktisk ikke forventet at voksne skulle så tvil om våre motiver og latterliggjøre oss.

TAR KAMPEN: Vi må inspirere foreldrene våre og tvinge myndighetene til handling, skriver klimastreiker Simran Sophia Skulberg de Souza (12) fra Bergen. Foto: Privat

Simran Sophia Skulberg de Souza (12) Skoleelev og klimastreiker, Mathopen skole

Jeg streiket fredag 22. mars, og skal streike alle fredager fremover. Barn og ungdom rundt om i hele verden gjør det samme for klimaet, som en del av Fridays for Future. Jeg streiker for å redde vår planet og vår fremtid, og jeg ønsker meg at flere barn og unge skal bli med på dette.

Det er mange av dere som har sagt at dere ikke vil være med fordi dere er redd for at det skal bli en trend, eller fordi dere ikke får lov. Men poenget med Fridays for Future er at det skal bli en trend. Vi som streiker vil at politikerne og regjeringen skal gjøre noe og ikke bare prate vekk temaet.

For at myndighetene skal merke oss og gjøre noe, må vi handle. For når vi streiker og går glipp av dyrebar skoletid, skaper dette bekymring blant foreldre, lærere og skolesystemet, og dette vil forhåpentligvis tvinge myndighetene til handling. Vi må gjøre dette til en trend. Vi må delta i dette viktige ungdomsopprøret.

KLIMASTREIK: Fredag 22. mars var Torgallmenningen fylt av streikende, demonstrerende ungdom. Foto: Rune Sævig

Jeg har fått med meg at noen voksne tviler på om engasjementet vårt er ekte, og om vi faktisk bryr oss. Dette gjør meg skuffet og lei meg.

Samtidig forstår jeg at de har et poeng. Vi har ikke brydd oss om dette i veldig lang tid. Til nå har vi vært mest opptatt av å ha de nyeste tingene, få foreldrene våre til å kjøpe dyre merkeklær ofte, bli kjørt hit og dit av våre foreldre, utsatt hverandre for masse forbrukspress, og mast om å få spise på McDonald’s så ofte som mulig. Alle disse tingene er vaner som er ekstremt skadelig for miljøet.

Hvis vi vil bli tatt på alvor, må vi starte med oss selv. Vi kan ikke stoppe klimakrisen alene, men et sted må vi begynne. Vi kan fortelle hjemme at vi har endret tankegang, og inspirere foreldrene våre til å gjøre det samme. Vi kan for eksempel slutte å kjøpe så mange nye klær, og heller invitere til byttefest hvor vi i tillegg til å få en fest, får noe nytt. Helt gratis. Gjenbruk sparer miljøet!

Vi kan si til foreldrene våre at vi ønsker å ta bussen når det er mulig, i stedet for å bli kjørt, og minne foreldrene våre på å ta med bærenett i stedet for plastpose til butikken. Våre foreldres generasjon og politikerne har ikke klart å gjøre noe med klimakrisen vi står overfor. Derfor er vi nødt til å inspirere foreldrene våre og tvinge myndighetene til handling.

Foreldrene våre klager ofte på at vår generasjon bare bryr oss om oss selv, at vi sitter foran skjermen, på telefonen, datamaskinen og at vi spiller. Derfor synes jeg det er overraskende at ikke alle voksne støtter oss når vi faktisk løfter blikket fra skjermen og begynner å bry oss om noe som enn større enn oss selv!

Jeg hadde faktisk ikke forventet at noen foreldre og voksne skulle true med husarrest, så tvil om våre motiver og latterliggjøre oss.

Jeg vil be dere om å tenke selv, og ikke la dere skremme av litt motstand fra en generasjon som ikke vet bedre! Fredag 22. mars var Torgallmenningen fylt av streikende, demonstrerende ungdom. Selv om vi er barn, kan vi gjøre en stor forskjell!

La oss ikke være så feige og redde for kritikk at vi blir sittende igjen tause og bare se på ungdomsopprøret som er i ferd med å forandre verden.

