At bloggere og mediene tjener fett på å dele ut rabattkoder og spille på unge jenters usikkerhet, har aldri vært greit, skriver innsenderen. Foto: Lightspring / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Tora Hodneland Kildehaug 1. nestleder i Bergens Unge Høyre

Endelig foreslår regjeringen 25 prosent moms på ansiktsløft, silikonpupper og fettsuging. Det skulle bare mangle. Likevel er vi ikke i mål. Tiden er inne for å ta affære med det som er den virkelige skurken, reklame for plastisk kirurgi.

Når Hansa-boksen ikke får være på TV, snusboksen skal være grønn og gambling er fy fy, kan det ikke være sånn at det er greit å slenge rundt seg med rabattkoder på såkalte fillers.

I dag får bloggere snakke åpent om egne inngrep, dele «før og etter»-bilder og hive på en rabattkode eller to på slutten, og dette til barn helt nede i 12-årsalderen.

Overskrifter som «Svar på spørsmål om Restylane» og «Bilder av rumpa mi før operasjonen», har plutselig blitt en del av normalen.

Tora Hodneland Kildehaug Foto: Privat

En stor andel av bloggleserne er unge jenter. Når hele ni av ti jenter i 16-årsalderen ønsker å endre på kroppen sin, er det problematisk at mange av forbildene deres promoterer rabatter på lipfillers og rumpeløft som om det er det mest naturlige i verden.

For når det er så mange unge som sliter psykisk, burde deres psykiske helse settes mye høyere enn millioninntektene til bloggere og klinikker.

Det skal ikke være greit at russen får rabattkoder på fillers for å «gjøre seg klar for russetiden».

Listen av forbud i dette landet er lang. Noen forbud er nødvendige, men helt ærlig så tror jeg at en farget snusboks er mye mindre farlig enn bloggere, som snakker indirekte om at de har blitt lykkeligere med fillers.

Dette er big business. At bloggere og mediene tjener fett på å dele ut rabattkoder og spille på unge jenters usikkerhet, har aldri vært greit.

Vi må forhindre at plastisk kirurgi normaliseres enda mer. Det innebærer at vi er nødt til å sørge for at reklame for plastisk kirurgi ikke fortsetter.

Når barn helt nede i tiårsalderen begynner å finne feil ved seg selv, er det på tide å ta tak i problemet.