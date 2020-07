Kompasset mitt ble revet bort

Jeg måtte finne ut hvem jeg var på nytt.

Publisert Publisert Nå nettopp

Å spille sammen med andre er det fineste jeg vet. Det gir meg energi og inspirasjon, skriver Jane Odriozola. Foto: Privat

Debattinnlegg

Jane Odriozola Cellist, Bergen Filharmoniske Orkester

Det har vært som en amputasjon. En levende, pustende sorg. En musiker uten et publikum, uten kolleger. Som et skip på grunn. Jeg har spilt cello i over førti år. Man blir aldri ferdig utlært, og det holder meg skjerpet. Men drivstoffet tørket plutselig opp i mars.

Stillheten er brutal.

Å spille sammen med andre er det fineste jeg vet. Det gir meg energi og inspirasjon. Det er selve livet. Nå har kompasset blitt revet bort. Jeg må finne ut av hvem jeg egentlig er på nytt. Den følelsen – følelsen av å spille som en enhet og kjenne gåsehuden når vi rører noe i publikumet i salen. Kjemien, unik og uslåelig – den er borte.

Marerittene mine vil ha meg til å tro at den er borte for alltid. Dager blir til uker. Uker til måneder. Men etterhvert kommer det et glimt med håp.

Glimtet vokser, og blir til den dagen vi først kommer tilbake – bare noen få av oss til å begynne med – til Grieghallen. Endelig.

Stemningen er anspent, som den første skoledagen på høsten, med spissede blyanter (men dårlige frisyrer). Det kjennes betryggende å ha så mye Antibac og så strenge sikkerhetstiltak. Smilet som hadde falmet blomstrer.

Tårene stikker i øynene idet jeg hilser på folk, selv om det er på god avstand. Savnet har vært et dypt sår. Jeg går videre inn på scenen med løftet blikk. Hjertet mitt banker. Jeg kjenner igjen lukten, som et dyr som har funnet veien hjem igjen etter en lang og slitsom reise.

Det er litt støvete, og scenelyset varmer. Vi sitter på en uvant avstand fra hverandre, men for all del – på samme scene. Jeg tar frem celloen. Yes!

Publikummerne vi spiller for, når vi ut til digitalt for tiden. Men spenningen og den bunnløse gleden er allerede kommet tilbake til sjelen min.