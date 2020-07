Barn må ikke utsettes for miljøgifter

Lekeplasser skal ikke være farlige, skriver Diane Berbain (SV).

Lekeplass ved Ibsens gate på Danmarks plass. Foto: Alice Bratshaug (illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Diane Berbain Nestleder utvalg for helse og sosial Bergen bystyre (SV)

Diane Berbain (SV) Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Naturvernforbundet og Forbrukerrådet publiserte nylig en undersøkelse som viser at plastdekke i barnehager inneholder like mye miljøgifter som farlig avfall, og ber om et forbud mot plastdekke i skoler, barnehager og på lekeplasser.

Mange skoler, barnehager og lekeplasser i Bergen sikrer bakken, rundt og under lekeapparater, med fallmatter laget av smeltet eller sammenlimte, oppmalte bildekk. Det siste inneholder store mengder miljøgifter, som samfunnet i årtier har anstrengt seg for å begrense både bruk og spredning av.

Det er derfor forbudt å deponere dekk, men materialet resirkuleres paradoksalt nok som innfyll i form av granulater på kunstgressbaner, og i støtdempende fallunderlag under lekeapparater.

Mange studier viser at miljøgifter kan ha negative helseeffekter hos barn, selv ved de relativt lave bakgrunnsverdiene av miljøgifter vi har i dag.

Det er derfor ikke nytt for oss i SV at resirkulerte bildekk på lekeplasser er farlig for barn, og er grunn til at jeg har vært svært opptatt av å fase det ut.

Likevel fikk byrådet et flertall i bystyret i desember i fjor for å oppheve vedtaket fra planen «Smartere plastbruk i Bergen kommune», som altså slo fast at Bergen kommune ikke skulle gå til innkjøp av fallunderlag av plast til slike formål.

Vi vil fortsette å sterkt anmode byrådet om å bruke «føre-var-prinsippet», også når det gjelder helserisiko ved opphold og lek på lekeplasser utstyrt med den billige giftbomben.

I likhet med å fase ut kunstgressbaner med bildekkgranulat, må også utskiftning av slikt materiale i andre typer innfyll prioriteres.

Byrådet i Bergen må ta til seg kunnskapen som Naturvernforbundet og Forbrukerrådet leverer, og se på det omgjorte vedtaket på nytt. Kommunen kan ikke utsette barn for miljøgifter.