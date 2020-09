Sydenturistene har sterkere rettigheter enn studentene

Kommunens vage anbefalinger hjelper ingen.

Byrådet overlater ansvaret for å vurdere behovet for karantene til studentene selv – det har verken hytteeiere eller ferierende nordmenn fått lov til å gjøre tidligere, skriver innsenderne. Foto: Tor Høvik / Tor Farstad

Debattinnlegg

Sandra Amalie Lid Krumsvik, leder Studenparlamentet UiB, Anette Arneberg, leder Velferdstinget Vest

Bor du i Bergen? Og har du i løpet av de ti siste dagene vært på fest, eller i andre sosiale sammenkomster der enmetersregelen ikke er blitt overholdt? Er du i tillegg så uheldig at du er student?

Gratulerer – du skal i karantene! Er du ikke student? Fortsett festen!

Mandag inviterte byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til nasjonal pressekonferanse, med en tydelig oppfordring til alle byens studenter som har deltatt på en fest der smittevernreglene ikke er opprettholdt: Gå i selvpålagt karantene.

Vi har full forståelse for at det nå er nødvendig med lokale tiltak for å få bukt med dagens smitteoppbluss, men her kan det virke som om byrådet har duppet litt av på post, og tatt beslutningen med lukkede øyne.

Det er fort gjort å tenke at det går greit å ta den karantenen på ti dager, men konsekvensene av denne typen uklare anbefalinger er omfattende. Studentene kan se frem til et semester med et kraftig redusert utdanningstilbud, begrensede arbeidsrettigheter og – som toppen på kransekaken – skyldfølelse.

Da hjelper det lite at alle løsninger for å hindre smitte blant studenter, innebærer pisk, enten det er tidlig skjenkestopp eller selvpålagt karantene.

Kommunen heiser det røde flagget til himmels. Smittesituasjonen er uten tvil alvorlig – hvorfor bruker da ikke kommunen sin myndighet i smittevernloven til å innføre klare krav, heller enn vage anbefalinger?

Når kommunen ikke tar det ansvaret de skal ta, skaper de en uholdbar situasjon for studentene. Vedtaket fungerer mot sin hensikt og treffer svært skjevt.

Det finnes nemlig vesentlige forskjeller på en «vanlig» og en selvpålagt karantene. Disse forskjellene kan det umulig ha blitt tatt høyde for i byrådets vurdering.

For som BT tidligere har fått forklart av Nav: For å ha rett til sykepenger ved karantene, er det et krav at karantenen er pålagt av rette myndighet, enten helsemyndighetene eller kommunen med vedtak i henhold til smittevernloven.

Alle som settes i karantene fordi de har vært i nærkontakt med en smittet, har derimot rett på sykepenger. Det samme har personer som får innreisekarantene, fordi landet de har besøkt har skiftet fra gult til rødt.

Når to av tre studenter er avhengig av jobb ved siden av studiene for å klare seg, får dette konsekvenser. At studentene skal være mindre beskyttet enn ferierende nordmenn som har vært i Spania, er urovekkende.

Er dette riktig vei å gå? Uten dialog med de berørte? Lokale myndigheter i Bergen by viser null tiltro til institusjonenes evne til å tilpasse seg situasjonen, og overlater ansvaret for å vurdere behovet for karantene til studentene selv – en vurdering som verken hytteeiere eller ferierende nordmenn har fått lov til å gjøre tidligere.

Det skal sies at vi synes det er kjekt å se at byrådsleder tilsynelatende har en slik enorm tiltro til studentene – dette er likevel ikke et ansvar vi burde pålegges.

Dette er ikke veien å gå. Vi er helt enige i at det bør settes i gang tiltak, men da må vi også kunne diskutere om tiltakene er hensiktsmessige.

Byrådets uttalelser undergraver arbeidet som institusjonene og studentene selv legger ned, for å sikre et godt og velfungerende studiemiljø. Studentene krever klare rammer på lik linje som hytteeiere og Syden-turister, ikke manglende tillit!