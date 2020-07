Du er to år når verden stopper

Etterpå håper jeg du husker dette.

Aisha Synnøve Demiri skrev dikt til barnet sitt under nedstengingen av Norge under pandemien. Foto: Privat

Aisha Synnøve Demiri Oslo

Du er to år

to år når alt blir annerledes

barnehagen stenger

vennene dine blir borte

mor og far jobber

skiftevis

på hjemmekontoret

Du er to år

to år når verden stopper

vi holder pusten

og har ubegrenset med tid

ingen frister å rekke

ingen steder å være

alt som finnes er vi

du blir tre år

uten bursdagsselskap

du får kake og gaver og ballonger

så klart

men ingen besteforeldre og tanter og fjas

alt er så rart

du er tre år

og det heter ikke jeg lenger

vi har gått bort fra meg og mitt

det er ikke om å gjøre å være flinkest, best

å ha reist og opplevd mest

det er om å gjøre å vise kjærlighet

ansvarlighet, solidaritet

om å gjøre å holde om og av hverandre

om å gjøre å ta vare på hverandre

du er tre år

og verden er endelig stille

vi hører ikke lenger flyene

vi hører tankene, fuglene, dyrene,

skogen har aldri vært så grønn

hvitveisene har aldri vært så hvite

i Barcelona vandrer en bjørn

du er tre år

og vi kan se på den mauren en stund

mens en puma smyger i Santiago

fisker svømmer i Venezia

sikahjort inntar metroen i Nara

kronhjort løper i Dehradun

du elsker naturen

du er tre år

og barnehagen åpner igjen

de står der og tar deg imot

blant sperringene og båndene;

alle vennene, alle heltene

du stråler som en sol

og vi

vi går hjem igjen

bekymret, usikre, redde

det er så ufattelig mange som dør

men også disse tankene kan deles med andre

vi står jo alle sammen

i det samme

og etterpå håper jeg du husker dette:

ta vare på naturen

og at alt vi har er hverandre.