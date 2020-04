Publikum er ikke lenger kun i teatersalen

Den Nationale Scene har ikke forstått utviklingen.

Teatersjef Stefan Larsson utviser arroganse når han omtaler digitale løsninger som «stunt fra et hjemmekontor», skriver Kristin Knudsen. Foto: Paul S. Amundsen

Kristin Knudsen Styreleder i Opera Bergen

Den Nationale Scene er byens største produsent av scenekunst i Bergen, og det er betimelig at BT skriver om massepermitteringen som ble satt i verk umiddelbart etter nedstengningen av Norge, noe som medfører avlysing av 163 forestillinger – foreløpig.

Nyansatt teatersjef Stefan Larsson begrunner permitteringene med teaterets samfunnsoppdrag, og sier det ikke er mulig å skape scenekunst på et høyt kunstnerisk nivå til et bredt publikum.

Nei, kanskje ikke på scenen på Engen med fylt teatersal. Men det brede publikum befinner seg i all hovedsak utenfor denne arenaen, og ikke minst på digitale plattformer.

Det har både Harmonien og Carte Blanche forstått, og ære være dem for det! Ved siden av å fylle sitt samfunnsoppdrag som institusjoner, tar de vare på sine kunstnere og utøvere, og gir dem muligheter til å opprettholde og utvikle sin hardt ervervede kompetanse.

Kristin Knudsen Foto: Privat

Larsson avviser noe arrogant det digitale med å si at «digitale stunt fra et hjemmekontor kan være artig, men har lite med teater å gjøre». Han ser dermed totalt bort fra at digitale plattformer er viktige og aktuelle samarbeids- og produksjonsarenaer.

På denne bakgrunnen er alle skuespillere og andre ansatte ved teateret sendt hjem for å tvinne tommeltotter, uten muligheter og ressurser til å gjøre det de har brukt et liv med hardt arbeid og kunstnerisk kraft til: Å utvikle scenisk og dramatisk kompetanse som samfunnet trenger minst like mye i disse dager som i «fredstid».

Hvorfor bruker ikke teateret denne tiden til å la sine kunstnere bidra til kunstnerisk fordypning, utvikling av tidsaktuelle konsepter og kvalitetsmessige, seriøse og underholdende produksjoner for ulike målgrupper? På kort eller lang sikt?

Hvor blir det av honnørordene om kunstens kritiske funksjon? Teatersjefen hevder det har vært smertefullt og vanskelig å ta denne avgjørelsen, men at «vi utreder hvilke muligheter vi har for ulike prosjekter».

Smertefullt og vanskelig for hvem?

Skulle ikke skuespillere, dramaturger, inspisienter og andre som arbeider på et teater, være med i slike utredninger? I en tid hvor en nettopp kunne brukt tid på utvikling, identitetsbygging innad og utad, gi muligheter for ideer til å vokse og deles, og som kunne munne ut i nyskapende kunst, fremført på scenen når det igjen blir muligheter for det?

Det ville være langt mindre smertefullt enn å bli fratatt muligheten til å arbeide ved sitt teater, bruke sin kunstneriske kraft og vilje i en tid som krever mye av den enkelte uansett.

Larsson sier at teateret ikke gjør dette for å tjene penger på permitteringene. Men å belaste offentlige budsjetter dobbelt ved å permittere hele staben er samfunnsetisk tvilsomt, og trolig en ekstra belastning for teaterets ansatte.