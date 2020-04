Koronakrisen setter valgkampen i karantene

Dersom Trump vinner gjenvalget i november, blir spørsmålet ikke bare hva koronaviruset har gjort i 2020, men også hva åtte år med Trump vil gjøre med USA.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vil den mest kaotiske presidenten i USAs historie bli gjenvalgt i november? spør innsenderne. Foto: Alex Brandon / AP

Debattinnlegg

Hilmar Mjelde, forsker, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB / NORCE, Gunnar Grendstad, professor, Institutt for sammenliknende politikk, UiB

Presidentvalgene hvert fjerde år er trolig den mest regulære hendelsen i amerikansk politikk. Men hva skjer med valget i november når koronakrisen har gitt unntakstilstand? Og vil den mest kaotiske presidenten i landets historie vinne gjenvalg i november, slik grunnloven faktisk hjelper ham med?

Valgresultatene styres av mønstre og tilfeldigheter. De to viktigste mønstrene i amerikanske presidentvalg siden andre verdenskrig er følgende. For det første, en president som går til det første gjenvalget etter partiets første fire år i Det hvite hus, vinner. Det eneste unntaket er Jimmy Carter, som tapte gjenvalget i 1980. Historien gir Trump en stor fordel.

For det andre, fordi presidentvalg også er folkeavstemninger, så vil en president få større oppslutning dess bedre økonomien er i landet. Karantenepåbud og butikkdød i koronaens tid har allerede fått varsellampene til å blinke i den amerikanske økonomien. Dersom Trump blir stående som eier av de dårlige tidene, kan han slå følge med Jimmy Carter inn i historiebøkene.

Les også Trump jakter på syndebukker

Men vi vet også at mønstre aldri er stabile. Endringer kan komme som gradvise prosesser eller som eksterne sjokk. Vi vet også at endringer alltid vil komme på et eller annet tidspunkt.

Vi vet bare ikke når endringene kommer. Når de kommer, kan de endre grunnen vi står på.

For det første kan gradvise prosesser i politikken, kulturen og økonomien manifestere seg i såkalte kritiske valg. Nye velgere kommer til mens gamle dør. Mens velgerne flytter eller skifter jobb, organiserer partiene seg rundt nye ideologier og velgerkoalisjoner og staker ut ny politisk kurs.

Med valget i 1932 innledet Franklin Roosevelt et velferdspolitisk reformprogram, som først ebbet ut nesten femti år senere med Jimmy Carters presidentskap. 1980-valget ble den offisielle starten på den nyliberale epoken, tuftet på Nixons utstrakte hånd til hvite sørstatsvelgere og Reagans pragmatiske allianse med kristenkonservative velgere.

For det andre kan endringene komme som «eksterne sjokk». Store kriser eller enestående hendelser kan gi varig politisk endring. Sjokkene kaster befolkningen ut i usikkerhet og stresstester tilliten til regjeringen.

Samtidig skaper sjokkene store handlingsrom for presidenter som evner å fange et bytte i flukten. President Johnson brukte drapet på Kennedy i 1963 til å presse gjennom store sosiale reformer. President Bush brukte terrorangrepet i 2001 til å trappe opp den amerikanske sikkerhetsstaten.

Koronaviruset er et eksternt sjokk som ingen forutså. Spørsmålet er hvordan pandemien vil påvirke valgkampen, gjennomføringen av valget og utfallet av presidentvalget 3. november.

Les også Koronaen kan bli Trumps Waterloo

For det første er valgkampen selv satt i en slags karantene. Om koronaviruset ikke har truffet Trumps twitterkonto, så har han har mistet sitt kjæreste medium: fullstappede folkemøter hvor han kan dyrke forholdet til sine kjernevelgere.

Til gjengjeld har han hver dag fått et to timers realityshow i form av tv-sendte pressekonferanser fra Det hvite hus der han kåserer om koronasituasjonen og raljerer om politikk og politiske motstandere.

Den demokratiske motkandidaten Joe Biden, som har klart å samle troppene og har så godt som sikret seg partiets nominasjon, er nå forvist til et provisorisk tv-studio hjemme i kjelleren.

Les også Joe Biden driver valgkamp fra sin egen kjellerstue

For det andre er gjennomføringen av valget 3. november truet. Vi tror verken valget blir avlyst eller utsatt – til det er valgtradisjonene og grunnlovens påbud altfor sterke.

Det mest realistiske er å rigge gjennomføringen som et postvalg. Fem delstater har i dag omfattende postvalg, og ytterligere 16 delstater tillater delvise postvalg. Erfaringer fra disse delstatene må allerede nå brukes for å rigge postvalg over hele landet.

Presidentvalg påvirkes også av deltakelsen til ulike velgergrupper. Allerede nå vet vi at Trump og hans republikanske lakeier vil redusere valgdeltakelsen så mye som mulig. Som Trump så tydelig uttalte sent i mars: Dersom valgdeltakelsen blir høy, vil vi aldri få valgt noen republikanere i dette landet.

Hilmar Mjelde (til v.) og Gunnar Grendstad. Foto: UiB

For det tredje er 1000-dollarspørsmålet hvilken kandidat som vinner presidentvalget i november. Akkurat nå er sjansene omtrent 50:50. Gjenvalgseffekten holder Trump som favoritt. En økonomi på sotteseng indikerer at Trump går på en smell.

Det neste store spørsmålet er i hvilken grad korona-pandemien vil gi varige endringer i det politiske landskapet. De tre utfallene er kontinuitet, moderering eller radikal reform.

Dersom Trump og delstatsguvernørene får koronapandemien under kontroll og økonomien tar seg opp igjen, kan Trump hangle seg til gjenvalg. Da blir spørsmålet ikke bare hva koronaviruset har gjort i 2020, men også hva åtte år med Trump vil gjøre med USA.

Trump har vært som en elefant i en porselensbutikk. Retorikken er råere, personangrepene er mer direkte, samfunnets institusjoner er undergravd, mistanken mot minoriteter og innvandrere er fiendtlig, og kontrollen med presidentens økende makt er redusert.

Les også Norge er i ferd med å bli mer som USA

Dersom Biden blir USAs 46. president, får vi moderering. Vi får ikke en repetisjon av president Warren Hardings «tilbake til det normale»-budskap for nøyaktig 100 år siden. Biden vil fortsette der Obama slapp: gradvise endringer og ikke minst mer velferd til landets minoriteter og lavtlønte.

Dersom koronakrisen fortsetter, økonomien henger i stroppene, Biden blir president og demokratene gjør rent bord i Kongressen, kan den radikale Bernie Sanders og hans tilhengere få større gjennomslagskraft i partiet.

Koronakrisen har vist selv erkekonservative republikanere at det kun er staten som har kapasitet til å sikre det sosiale sikkerhetsnettet som nå fanger opp både velgere og bedrifter i fritt fall. Koronakrisen vil da levere det politiske mulighetsrommet Sanders har etterlyst for at demokratene kan fremme en nordisk-inspirert velferdsstat.