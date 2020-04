Hvor ble det av solidariteten til Arbeiderpartiet?

Til tross for at Norge selv står ovenfor utfordringer under koronakrisen, har vi kapasitet og midler til å hjelpe andre land.

Norge bør ta ansvar og hente flyktningbarna ut fra Moria-leiren i Hellas, mener AUF-lederen i Bergen. Det er sjelden man får et så usolidarisk inntrykk av Arbeiderpartiet, skriver hun. Foto: ELIAS MARCOU / REUTERS / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Helena Haldorsen Leder av Bergen AUF

Mange av oss kjenner på bekymringer for tiden. Bekymringer for våre nærmeste og frykt for verdensøkonomien. Vi bor i en velferdsstat som tar vare på oss når vi trenger det. Vi er heldige som er født i den rike, velstående delen av verden.

På den greske øyen Lesvos i Hellas ligger det en flyktningleir ved navnet Moria. Her lever det i dag 20.000 mennesker. Kapasiteten er egentlig på 3000.

Det sier seg selv at det å leve så tettpakket er helsefarlig. Legger man til mangelen på sanitære forhold og en pandemi, er det ikke rart noen vil ty til uttrykket «helvete på jord» for å beskrive leiren.

Barn og unge lever og leker i søppel og kloakk. Samtidig som en pandemi raser i verden, sitter de alene og forsvarsløs i en leir.

Helena Haldorsen Foto: Bergen AUF

Tidligere i år åpnet Tyrkias presiden Erdogan grensene mellom Tyrkia og Hellas. Det har ført til at tusenvis har flyktet over grensen til Moria.

Situasjonen i leiren er helseskadelig og ute av kontroll – det er ingen mulighet for å begrense smitteomfanget av en koronaspredning.

Regjeringspartiet Høyre har gått inn for å skyve den Europeiske unionen (EU) foran seg og ber om et tettere, mer avklart samarbeid i flyktningkrisen, før Norge gjør noe som helst.

De vil vente på at alle medlemslandene i EU skal bidra. Dette er i utgangspunktet ikke et urimelig ønske, men er noe vi alle vet er svært usannsynlig vil skje.

Land som Ungarn og Polen er på vei i en udemokratisk retning. Skal Høyre vente på diktatoren Viktor Orbán og den høyreradikale Mateusz Morawiecki?

Likevel, det som sjokkerer mest, er hvordan Arbeiderpartiet velger en så lite human og solidarisk linje.

Innvandringspolitisk talsmann Masud Gharahkhani uttrykker at han er opptatt av rettferdighet. Dersom Norge skal ta imot flyktninger i det hele tatt, skal det være flyktninger som er anerkjent av FNs kvotesystem (kvoteflyktninger). Menneskene som er i Moria-leiren har i stor grad ikke fått klarert en «gyldig» grunn eller behov for å bosette seg i Europa.

Uavhengig av hvilken linje man vil legge seg på, så er det tydelig at det beste man kan gjøre, både som en del av et europeisk samarbeid og som medmennesker, er å ta imot barn som vi har råd og mulighet til å hjelpe.

Til tross for at Norge selv står ovenfor utfordringer under koronakrisen, har vi kapasitet og midler til å hjelpe andre land.

Arbeiderpartiet har ved en rekke anledninger tatt til orde for viktigheten av internasjonal solidaritet og et europeisk samarbeid. Derfor burde det vekkes en ansvarsfølelse om å hjelpe en av sine europeiske brødre, Hellas.

Det er sjelden man får et så usolidarisk inntrykk av Arbeiderpartiet som man gjør i denne debatten.

Er det et ønske om å være det partiet, som sammen med Frp, fører den mest restriktive og usympatiske innvandrings- og asylpolitikken i Norge? Det har de i hvert fall gitt uttrykk for her.

Arbeiderpartiet ser nå bort fra menneskeverd, skuffer folk i eget parti og oss i AUF, og ikke minst skuffer de folk flest.