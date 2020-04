Min egen vri på det kinesiske horoskopet

Først legens år i 2020, etterfulgt av den tvilende bonden, sinte økonomen og glade læreren.

Det kinesiske horoskopet involverer tolv dyr. Min idé innebærer en rotasjon mellom tolv yrker, skriver Anna Helle-Valle. Foto: Øivind Hovland (ill.)

Anna Helle-Valle Forsker og psykolog

Å bevege seg blant mennesker som håndterer den skjøre grensen mellom liv og død, har vært min hverdag i snart to år. Jeg jobber med ansatte og beboere på sykehjem i Bergen kommune.

De som får plass på sykehjem, er blant de mest sårbare i samfunnet, og lever i snitt to år etter at de har fått plass. Både for de eldre, pårørende, ansatte og ledelsen er denne pandemien en svært utfordrende tid.

Flere av legene jeg jobber med, har både doktorgrad og deltidsstilling i spesialisthelsetjenesten. Slike broer mellom førstelinjen, andrelinjen og forskning har vært en viktig forutsetning for den innsatsen som nå rulles ut ved sykehjem i Bergen.

Vi får kontinuerlig informasjon om smittevern, og det svares fortløpende på spørsmål knyttet til prosedyrer, risiko og medisinering.

Anna Helle-Valle Foto: Jon Herstad

Som psykolog er mitt mål å imøtekomme uroen som smitter mellom ansatte, beboere og pårørende. Psykologer er en helt ny faggruppe i dette landskapet, og i hele Norge er vi rundt ti stykker som arbeider kommunalt med de over 65 år.

Pandemien er i praksis en enorm stresstest av infrastrukturen i sykehus og sykehjem. Det som til vanlig er et relativt stillegående og usynlig maskineri, knaker nå i sammenføyningene. Det er skummelt og faglig interessant på samme tid.

Det er alvorlig at mange blir syke, at samfunnets goder er veldig skjevt fordelt, og at noen må være reddere enn andre. Samtidig opplever jeg at krisen har gitt opphav til nye ideer og oss psykologer i kommunen større handlingsrom.

Jeg vil påstå at jeg har hatt en del gode ideer i det siste. Jeg vil nå kort presentere en idé jeg tror er ganske dårlig.

Etter å ha lest meg mett på smittevern, tok jeg meg selv i å planlegge en ny samfunnskalender basert på det kinesiske horoskopet. En nødvendig betingelse for denne modellen er en svært usosial hverdag og omfattende tidsbruk på internett.

Det kinesiske horoskopet involverer tolv dyr. Min idé innebærer en rotasjon mellom tolv yrker.

Fra februar 2020 til februar 2021 skulle det være legens år. Så kunne vi gå videre inn i året til bonden, læreren, psykologen, snekkeren, økonomen, musikeren, fiskeren, frisøren, forskeren, kokken og sykepleieren. Et ikke-representativt utvalg som likevel viser bredde.

Der det kinesiske horoskopet kombinerer dyr og elementer, slik at man for eksempel får vannhund og jordtiger, kunne denne kalenderen kombinere yrker og tilstander.

Det ville gi oss året til den tvilende bonden, den sinte økonomen eller den glade læreren.

Kalenderen skulle gi anledning til nye bevegelser i fellesskapet. I året til den tvilende bonden, for eksempel, kunne vi sette jordbrukstradisjoner og matlagre under et kritisk søkelys, og tvile sammen rundt globalisering og nasjonal proteksjonisme.

Vi kunne laget norsk tradisjonsmat og lurt på om den hadde blitt bedre med koriander og hvitløk.

I året til den sinte økonomen kunne vi påpekt alt som var gått galt i økonomien de siste årene, som dårlig offentlig pengebruk og negative vaner i privatforbruket. Deretter måtte alle forplikte seg til å foreslå realistiske endringer og gjennomføre disse.

I året til den glade læreren, derimot, skulle vi fryde oss over gode pedagogiske opplevelser, og alle borgere hadde plikt til å bidra med spennende endringer i lavere og høyere utdanning. Alle pedagoger ville få lønnspålegg.

Etter noen runder med selvskryt, i mangel på realitetsorienterende kontakt, slo det meg at noe manglet. Vasen er ikke perfekt, før den har en liten skade.

Det er en sprekk i alt, det er slik lyset slipper inn.

I likhet med krisen som nå snur alt på hodet, men også gir opphav til nye begynnelser, trengte min nye samfunnsorden et uromoment: Hvert trettende år, etter at de tolv utvalgte faggruppene hadde fått sin tid i rampelyset, skulle det være et heidundrende skuddår!

Da ville den frie tenkeren få råde. Ikke ulikt den russiske filosofen Bakhtins beskrivelse av hvordan karnevalet utfordret kirkens sannhetsmonopol, skulle skuddåret preges av vill og løssluppen tenkning.

Alle vante føringer måtte legges til side, og mellommenneskelige møter ville oppstå på fremmed vis. Kanskje i en butikk klokken fire om natten, eller på rektors kontor i lunsjtid syttende mai. Ikke ulikt en pandemisk omveltning av kjente samfunnsstrukturer, ville den frie tenkerens år utfordre og forandre alt.

Sprekken som perfeksjonerer kalenderen, er samtidig et varsel om dens endetid. Dersom året med fri tenkning fører til at hele kalenderen kollapser, ikke ulikt en preprogrammert feil i smarttelefonen, vil all innsats ha vært forgjeves.

Eller kanskje ikke? Hvem vil bli med og prøve?

