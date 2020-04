Nei, kulturarbeidere er ikke viktigst

La oss ikke gjøre dette til en konkurranse.

Markus Gaupås Johansen, kjent fra 5080 Nyhetskanalen og Satiriks, advarer mot å lage en slags konkurranse om hvilke yrkesgrupper som er viktigst. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Markus Gaupås Johansen Komiker

La oss gjerne kritisere frilans og bruken av korttidskontrakter som preger underholdnings­bransjen. Helt greit. Men de siste dagene er det mange i bransjen vår som gir uttrykk for at kulturfolk må få en særlig form for beskyttelse, fordi vi er blant de aller, aller viktigste i samfunnet.

Hva skulle vi gjort i karantene uten bøker, musikk og Netflix, spør man retorisk. Som om det er et bevis på at kulturarbeidere er de viktigste i verden.

Å jobbe med det man liker aller mest – enten det er musikk, humor eller litteratur – er et privilegium. Musikken, humoren og litteraturen er ikke avhengige av oss som produserer den.

Hva gjorde man før det fantes profesjonelle komikere i verden? Satt man i mørket og var triste? Nei, man fortalte hverandre vitser og morsomme historier. På samme måte: I en tid før Spotify og platespillere sang man sammen hjemme. Man spilte på sine egne instrumenter. Og folk diktet og gjenfortalte eventyr.

For å si det forsiktig: Det er mange flere enn akkurat oss som kan være kreative og skapende. Vi er heldige som får lov å gjøre det på heltid.

De fleste sliter nå, noen tjener lite fra før. Ansatte i skobutikker som blir permittert kunne også trengt vipps-aksjoner. De av oss som mister oppdrag, må få penger av Nav som alle andre.

Men ikke prøv å lage en konkurranse om hvem som er viktigst. Vi taper mot alle som dyrker mat, gjør rent og sikrer oss rent vann.