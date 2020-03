Hev grensen for kontantløs betaling

Det kan bidra til redusere smittefaren.

Kortterminalene er en av de felles kontaktflatene flest er borti, skriver innsenderen. Foto: Syda Productions / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

William Hocking Lektor i naturfag ved Metis videregående, PhD i generell mikrobiologi

Felles kontaktflater, i disse dager er det ikke så mange slike.

Dørhåndtaket på jobb står og venter på ansatte. Knappen i heisen er utrykket og gelenderet får ikke støtte dem som vil ha litt hverdagsmosjon.

Butikken er nok der vi fleste må og vil møtes de neste ukene. Til dere som jobber i kassen vil jeg takke for stor innsats, mot og ikke minst godt humør.

William Hocking Foto: Privat

Her finnes de felles kontaktflatene. Håndtaket på vognen, kurven og på kjøleskapet, men ingen blir berørt av alle. Utenom kortautomaten, hvor hver eneste kunde som betaler med kort over 500 kr må taste inn sin pinkode. Dette er nylig økt fra den vanlige grensen på 400 kr.

Jeg har et lite koronaforslag til bankene; hjelp butikkene ved å øke grensen for kontaktløs betaling enda mer, for eksempel 1000 eller 1200 kr.

Da kan vi alle handle litt tryggere de neste ukene.