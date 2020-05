Du burde tie stille nå, Erna Solberg

Ta hensyn til lokale ønsker og ta samferdselsprosjektene i riktig rekkefølge.

Innsenderne mener fylkespolitikerne gjorde en riktig prioritering, da de valgte E16 fremfor Hordfast. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Roy Heggelund, Åge Kibsgård, Solgunn Styve, Kjell Solbakken, Helge Bertelsen, Bente Brurås, Oddvar Skudal, Jørund Vandvik, Arild Markussen, Kari og Eivind Småland Beboere på Hylkje og Hordvik

Dersom du ikke har penger til alle de ønskede veiprosjektene i Vestland fylke, burde du tie stille, Erna Solberg.

Det er greit for oss at du sier at Hordfast er viktigst, men i så fall må det være penger til alt.

Men hvis det er penger til alt, hvorfor har du da bedt våre lokale politikere prioritere hvilke strekninger de vil gå inn for? Da er det jo ikke nødvendig å prioritere?

Det er litt rart at du nå kommer på banen om samferdselsprosjekter i fylket, for du har ikke vært like konkret tidligere.

Når du nå uttaler deg, er det fordi Høyre ikke får det som de vil?

Da Statens vegvesen valgte å prioritere Hordfast, og nedprioriterte dødsstrekningene Arna – Voss og Vågsbotn – Klauvaneset, hørte vi ingenting fra deg.

Erna Solberg uttalte tidligere mandag denne uken at det ville være en stor ulykke for Bergen om Hordfast ikke ble prioritert. Foto: Heiko Junge

Men, da fylkespolitikerne tok en voksen avgjørelse og valgte liv og helse fremfor det gigantiske prestisjeprosjektet, som visstnok skal redde både Vestland fylke, Vestlandet og Norge etter oljen, ja da våknet du, Solberg.

Og dette skjer midt i en fylkeskommunal politisk prosess med lokalt valgte politikere. Da grep du inn.

Det er nesten som at en skolelærer leverer ut gruppeoppgaver til elevene, men griper inn i svarene til elevene midt i oppgaven. Ikke fordi svarene er feile, men fordi læreren ikke liker svarene elevene kommer med.

Hvorfor bes fylkespolitikerne om å prioritere når du kritiserer valget deres etterpå? Lever vi i et skinndemokrati? Hva er vitsen med lokalt valgte politikere dersom det de sier ikke har noen betydning?

Vi regner med at du den siste tiden har fått mange henvendelser fra dine lokale politikere i fylket, hvor de uttrykker frustrasjon og skuffelse. Likevel, en del av reaksjonene fra noen politikere burde vi vært foruten i et demokratisk samfunn.

Vær voksen nå, Solberg: Ta hensyn til lokale ønsker, ta samferdselsprosjektene i riktig rekkefølge, og la liv og helse komme først.

Så får vi håpe at våre lokale politikere står på sitt vedtak når saken skal opp i Fylkestinget.