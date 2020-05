Mangel på kraft stopper industriutvikling

Vestlandet må mobilisere for å få en raskere utbygging av kraftnettet.

Lokale og regionale politikere burde ha innflytelse på kraftprioriteringene som gjøres av Statnett, skriver Ruth Grung. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix (Illustrasjon)

Debattinnlegg

Ruth Grung Stortingsrepresentant (Ap) og medlem av Energi - og miljøkomitèen

Tilgang på fornybar energi er helt avgjørende for å utvikle ny industri, skape flere arbeidsplasser, elektrifisere transportsektoren og tilrettelegge for lavutslippsamfunnet.

De siste årene har etterspørsel etter elektrisk energi økt kraftig, spesielt i bergensregionen, på Haugalandet og store deler av Vestlandet.

Dagens regionale strømnett er dimensjonert for eksisterende forbruk og er allerede høyt belastet. Begrensningene ligger i hovedsak i transmisjonsnettet som eies av Statnett. I tillegg er energiverket på Mongstad nylig lagt ned. Det vil ta flere år før kapasiteten er på plass, mens behovet er i nær fremtid.

Det er spesielt at nettopp Vestlandet, som står for en så stor andel av produksjonen av elektrisk kraft, nå mangler energi, mens Statnett har prioritert forsyning mot Østlandet.

Ruth Grung (Ap) Foto: Peter Mydske

Statnett gjennomfører nå en utredning (KVU) som skal være klar til høsten. Tiltakene vil bli besluttet i 2021, men det kan ta ti år å få opp kapasiteten. Det har store konsekvenser for ny næringsutvikling i den viktigste eksportregionen.

I løpet av de kommende årene er det allerede varslet en nesten dobling av dagens forbruk. Næringsparkene på Mongstad/Skipavik og Kollsnes er mest utsatt, men det vil også ramme satsing på hydrogen, hurtigladestasjoner, karbonfangst og lagring i Øygarden, havneinfrastruktur, nye helsehus, skoler og annen næringsvirksomhet, samt eventuelle datasentre og elektrifisering av sokkelen.

Hvem er det som prioriterer, når det er knapphet på strøm? Er det førstemann til møllen, slik det har vært frem til nå? Er det de med størst innflytelse? Det viser seg at prosessen er helt lukket og dermed svært udemokratisk. Lokale og regionale politikere burde ha innflytelse på prioriteringene.

Relevante kriterier kan være sysselsettingseffekt, verdiskaping, miljøavtrykk og lokalisering i tilknytning til nettkapasitet. Elektrifisering av sokkelen, som er beregnet til halve økningen, må skje i form av havvind.

Jeg har tatt opp problemstillingen med energiminister Tina Bru (H), men hun viser kun til Statnetts kommende utredning.

Både Bergen og Vestland fylke må bli langt tydeligere på hvor viktig økt tilgang på strøm er, for å videreutvikle regionen. Nordhordland har tatt et konstruktivt initiativ, som er støttet av fylket, men hele Vestlandet må nå mobilisere for å presse frem en raskere utbygging av transmisjonsnettet.