En respektløs holdning til lokale beslutninger

Om teknologien ikke er klar, bør cruiseskipene ikke få seile i fjordene.

Publisert Publisert Nå nettopp

Cruiseskipet Sapphire Princess, eid av Princess Cruises, på vei ut Geirangerfjorden, som står på Unescos verdensarvliste. Foto: Halvard Alvik / NTB Scanpix

Debattinnlegg

William Helland-Hansen Naturvernforbundet Hordaland

I mai 2018 ble et svært viktig miljøtiltak banket gjennom i Stortinget. Det ble vedtatt å innføre «krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026.»

Klima- og miljødepartementet har bedt Sjøfartsdirektoratet om å utrede konsekvensene av stortingsvedtaket. Anbefalingen er å utsette vedtaket til 2030 og samtidig stille like krav for alle fjordanløp. Argumentet er at de tekniske løsningene ikke er gode nok.

Nå ser vi altså det som ofte skjer når natur og miljø kommer i konflikt med næringsinteresser: Må naturen igjen trekke kølapp?

Men denne gangen har vi et stortingsvedtak på bordet. Et modig og fremsynt vedtak. Det må ikke utsettes.

William Helland-Hansen Foto: Tor Høvik

Verdensarvfjordene har en særstilling i vår natur, kun de strengeste kravene er gode nok. Istedenfor å utsette miljøkravene til 2030, bør cruiseflåten utsette innseilingen i verdensarvfjordene til nullutslippsteknologien er klar.

Slik må rangordningen være. At alle fjordanløp blir utslippsfrie innen 2030, er i seg selv en god plan, men den må ikke velte stortingsvedtaket.

Ved at cruiseskipene må seile utenom det fineste vi kan tilby i noen år, vil vi forsterke teknologidreiningen mot nullutslippsløsninger. En dreining som allerede har skutt fart, og hvor næringen tar viktige grep.

En mulig utsettelse av stortingsvedtaket har også konsekvenser utenfor de Unesco-listede fjordene; den uthuler lokale vedtak som kom i kjølvannet av Stortingets beslutning.

Som eksempel ba Bergen bystyre i oktober 2018 byrådet arbeide for at verdensarvbyen Bergen kommer i samme kategori som verdensarvfjordene, med krav om nullutslipp fra cruisebåter år 2026, i tråd med stortingsvedtaket.

En utsettelse vil derfor ikke bare være dårlig nytt for verdensarvfjordene, den vil også gjenspeile en respektløs holdning til lokale beslutninger.