«Det kom eit fly til Bergen i 2020»

Pandemien vi opplever no, kan hjelpa oss å forstå fortvilinga og naudropa under Svartedauden. Folk døydde rundt ein!

Berrføtte, fastande og med brennande lys i hendene, gjekk folk til klostera i byens ytterpunkt. Illustrasjonen viser mellomalderbyen tidleg på 1300-talet med strandline og bybusetnad markert. Dagens gatenett er lagt inn. Augustinarklosteret ved dagens Tårnplass låg ikkje ved eit slikt ytterpunkt og vart heller ikkje besøkt. Foto: Per Bækken og Alf Tore Hommedal (ill)

Alf Tore Hommedal Førsteamanuensis i mellomalderarkeologi, Universitetsmuseet, UiB

Alle kjenner vi ei innebygd uhygge ved orda «Det kom eit skip til Bergen i 1349». Tankar melder seg om ein pest og ei plage, om sjukdom og død: Alt det som for landet vårt førte til ei langvarig folketalsmessig og økonomisk nedgangstid, og som også enda i politiske kriser og konstitusjonell unionstid.

I historia vår vart det eit skjelsetjande «før og etter Svartedauden».

I 2020 kan det kjennast som om vi står i ein tilsvarande situasjon, men det gjer vi ikkje! Vi har i dag det privilegium å leva i eit land med god og stabil økonomi og infrastruktur, og i ei verd der kommunikasjons- og informasjonskanalane gjer det mogeleg å få kunnskap og formidla tiltak, sjølv utan fysisk kontakt.

Det store privilegiet vårt er likevel dagens helsevesen og medisinsk kunnskap.

Dessutan er vi i Noreg så heldige at vi har ei opparbeidd tillit til styresmaktene våre. Vi rettar oss etter dei krisetiltaka som vert sette inn – for vi veit: Mor Noreg vil oss berre godt!

Redsla vi kjenner på i 2020 kan likevel hjelpa oss til betre å forstå den krisa med redsle, fortviling og naudrop som lydde i Bergen og Noreg i månadsvis ut over hausten 1349 og i heile 1350.

Folk døydde rundt ein!

Ein stad mellom halvparten og to tredjedelar av befolkninga vart rivne vekk i Svartedauden («Den store mannedauden») og i dei etterfølgjande pestepidemiane (1356, 1371, 1379 og 1391-92).

Like lite som vi kan sjå codiv-19-viruset, kunne dei på 1300-talet sjå kva som gjekk til angrep, og slik gjorde mellom anna lopper og rotter livsfarlege.

Bergensaren av 1349 såg berre at dei som ho eller han var glade i og avhengige av, brått vart sjuke, leid og visna vekk på fåe dagar. Ikkje rart at også vissa om Guds vreide melde seg i tankekaoset, og at løysinga vart lovnader om bot og betring!

Vi har i dei siste vekene levd med ekstraordinære tiltak etter pålegg frå styresmaktene. Det vart likeins gjort ved tidlegare epidemiar, også i mellomalderen.

Eit av «krisetiltaka» ved slike høve var at bergensarane organiserte ei veke med botsgang og intens bøn, for slik å «mildna Guds vreide», som på uforståeleg måte spreidde seg som eld over byen og landet. Ei forordning som kan gå attende til Svartedauden og 1349, men som i alle fall gjeld krisehandtering før nedlegginga av klostera tidleg på 1500-talet, skisserer organiseringa av slik botsgang:

I fem dagar etter einannan skulle prosesjonane gå: Berrføtte, fastande folk gjekk med brennande lys i hendene, etter at dei først også hadde fasta i fire dagar og gjeve botsgåver til dei fattige.

Botsgangen gjekk til klostera ved byens ytterpunkt:

Onsdag til dominikanarklosteret i nord (på noverande Bergenhus, nær Bontelabo).

Torsdag til fransiskanarklosteret i aust (noverande Bergen domkyrkje og katedralskule).

Fredag til benediktinarklosteret for kvinner i sør (Nonneseter).

Laurdag til benediktinarklosteret for menn i vest (Munkeliv på Nordnes, ved dagens Klosteret).

Søndag, den femte og siste botsdagen, til domkyrkja, den store Kristkyrkja som låg på det noverande Bergenhus, like ved Håkonshallen.

I domkyrkja skulle alle ta imot nattverden – ei understreking av alvoret i ei tid då presten normalt sett tok imot nattverden på vegner av dei truande.

I domkyrkja stod også helgenskrinet til Den heilage Sunniva, som var Bergen og Vestlandets vernar og slik ei trøyst i vanskelege tider. Vi kunne kanskje ha venta at Sunnivaskrinet vart bore med i prosesjonane, men det høyrer vi ikkje noko om.

Denne forordninga ser ut til å ha vore ein generell «beredskapsplan» i tilfelle av pest og anna ulukke. Planen var såleis av motsett karakter jamført med i dag. Vi blir bedne om å halde avstand til einannan. Også kyrkjer er lukka, og gudstenesteliv sett på vent og gjort digitalt.

I 1349 og/eller ved seinare pestepidemiar valde dei å samlast i tett prosesjon. Ved å ta del i nattverden, fekk folk ein meir direkte nærkontakt enn kyrkjesøkjande vanlegvis hadde.

Skal tru kor mange som vart smitta ved loppehopp og dropesmitte, som følgje av denne kriseløysinga!

Kva som vart sunge ved botsgangane i Bergen, veit vi ikkje sikkert. Truleg vil det mellom anna ha vore helgenslitaniet og botssalmane i Det gamle testamentet, alt til gregorianske, liturgiske melodiar.

Andre, meir folkelege songar var kanskje også nytta som bøneuttrykk. Vi kjenner ikkje slike songar frå Bergen, men kan hende har enno bevarte tyske flagellantsongar vore kjende gjennom hanseatane:

«Maria moeter reinu mait» er til dømes ein song der «Maria, mor (til Jesus og) rein møy», vert beden om å forbarme seg over kristenheita og å gå i forbøn til «dines kint» («barnet ditt»), så han «uns lös von aller not und bhötte vor dei gähen tot» («frir oss frå all nød og vernar mot den bråe død»).

Ved virusangrep i vår tid kan vi – på grunn av infrastruktur, ein rik stat og medisinsk kunnskap – vera trygge på ein heilt annan måte enn det dei kunne ved pestangrep i mellomalderen.

Trass i at vi no opplever forbod mot prosesjonar og andre folkesamlingar, og at vi for første gong i Noregs tusenårige kristne historie ikkje har kunna søka kyrkjene ved påsketid, har dei som ønskjer det, via media, kunna ta del i eit like så rikt liturgisk liv som «beredskapsplanen» i mellomalderen la opp til.

Men medan pesten i 1349 skal ha kome inn Vågen med eit skip frå England, landa det første codiv-19-viruset truleg med fly på Flesland, kanskje frå alpelandskapet i Italia eller Austerrike.