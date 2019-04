BT er blitt de velståendes forsvarer

DEBATT: Å få lønnskutt allerede etter seks måneder, er enda ett slag i ansiktet for de kreftsyke.

PROVOSERTE: Innsenderen reagerer kraftig på denne BT-lederen, som sto på trykk 30. mars. «For oss som tjener lite og jobber deltid, vil dette bare gjøre oss fattige, og ikke friske», skriver han. Faksimile: bt.no

Thorleif Berthelsen Kreftpasient

Publisert: Publisert 4. april 2019 18:00







I BT-lederen 30. mars argumenteres det til støtte for Holden-utvalgets forslag om å kutte sykelønnen til 80 prosent etter de seks første månedene. BT later til å tro at dette skal få ned antall langtidssykmeldte.

Som kreftpasient og lavtlønnet reagerer jeg kraftig på forslaget og stiller meg bak LOs reaksjon. Folk med god lønn og mindre alvorlige diagnoser vil kanskje kunne klare seg med 80 prosent de siste seks månedene. Men for oss som tjener lite og jobber deltid, vil dette bare gjøre oss fattige, og ikke friske.

Les også Les BT-lederen som innsenderen reagerer på: «Et forsiktig sykelønnsforslag»

Kreftsyke trenger oftest minst ett år til å bli kvitt kreften og bli rehabilitert. En betydelig andel får enten arbeidshemmende, kroniske seinskader på grunn av behandlingen eller opplever tilbakefall. I dag klarer mange ikke å jobbe når sykmeldingsperioden går ut, og må ta til takke med to tredjedeler av lønnen i form av arbeidsavklaringspenger. Å få lønnskutt allerede etter seks måneder, er enda et slag i ansiktet, i tillegg til den tøffe kampen kreftsyke står i. Og her holder jeg den seige kampen for eventuell uføretrygd utenom.

Jeg vil gå så langt som å si at man heller burde utvidet sykmeldingsperioden. Er du kreftsyk eller har andre livstruende diagnoser, er ett år lite. Her er BT blitt de velstående og korttidssykes forsvarer. Det er ikke bra!

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg