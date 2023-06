Er vi i ferd med å tape kampen som industrinasjon?

Hvis vi ikke får skikkelige støtteordninger, kan vi bli utkonkurrert på hjemmebane og gå glipp av arbeidsplasser.

Amerikanske delstater lokker norske greentech-bedrifter med gunstige økonomiske betingelser. Geir Bjørkeli i batterifabrikken Corvus mener norske myndigheter må handle nå.

Geir Bjørkeli President & CEO Corvus Energy

I over 50 år har vi bygget opp Norge til å bli en av verdens ledende energi- og industrinasjoner. Lille Norge som nylig passerte 5,5 millioner innbyggere har vist verden vilje, innovasjonskraft og kompetanse. «Look to Norway» har vi hørt siste tiårene, men nå kan ting være i ferd med å snu.

Som nasjon skulle vi være ledende innen eksport av grønn teknologi, med en unik kombinasjon av kompetanse, talent og tilgjengelig kapital. Nå vurderer flere norske bedrifter å etablere seg i USA for å dra nytte av Inflation Reduction Act, inkludert Corvus Energy, hvor vi har vært nødt til å revurdere planene våre for en giga batterifabrikk utenfor Bergen.

«Vi må posisjonere oss i det globale markedet for å sikre oss arbeidsplasser og eksportinntekter mange år frem i tid», uttalte næringsministeren for bare noen få uker siden ved fremleggingen av nasjonal eksportsatsing for maritim sektor.

Roboter er en viktig del av produksjonslinjen i batterifabrikken. I USA ville produksjonen fått mye mer støtte enn i Norge, ifølge Geir Bjørkeli.

Mens amerikanske delstater aktivt lokker norske greentech-bedrifter med gunstige økonomiske betingelser, står vi fortsatt i Norge og sender inn lange lånesøknader til Innovasjon Norge og Enova. Som markedsleder i en bransje som ventes å være verdt titalls milliarder kroner innen 2030, vil vi i USA kunne dra nytte av både 30 prosent investeringsstøtte og direkte driftsstøtte. Et typisk prosjekt på én gigawatt vil kunne gi hele 100.000 dollar i driftsstøtte. Subsidier som våre amerikanske konkurrenter nå vil få.

I Norge og Europa venter vi imidlertid fortsatt på tilsvarende støtteordninger som Inflation Reduction Act. Hvis det ikke blir et tilstrekkelig og konkurransedyktig svar, er det en reell fare for at vi vil bli utkonkurrert på hjemmebane når den maritime flåten videre skal elektrifiseres. Norge kan dessverre gå glipp av mange nye arbeidsplasser.

«Regjeringen ser det som en målsetting å øke det norske engasjement på denne sektor … Norske myndigheter må gjennom sin politikk sørge for at dette skjer», talte statsminister Bratteli under åpningen av Ekofisk i 1971.

Vi håper nå at statsminister Støre og næringsminister Vestre følger opp i fotsporene til sin tidligere partikollega. Norske myndigheter må sørge for at Norge forblir en industrinasjon som verden fortsatt ser opp til. Men det må skje nå, for toget forlater perrongen hvert øyeblikk. Et tog som fort kan bli overfylt med norske arbeidsplasser med destinasjon ut av den tidligere industrinasjonen Norge.

