Butikkdøden i Bergen sentrum er politisk styrt

Politikerne kan tilrettelegge for sykkel så mye de vil – på handleturen bruker de fleste bilen.

En gjennomgang gjort av BT viser 70 tomme sentrumslokaler. På bildet er et lokale i Strandgaten 18.

Trym Aafløy Uavhengig folkevalgt i Bergen bystyre og Vestland fylkesting

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Les også Ny skrivekonkurranse i BT: «Det ellevte bud»

Jeg opplever butikkdøden i sentrum som et resultat av villet politikk – byrådspartienes medlemmer vil bare ikke innse at dette blir resultatet. Når folk flest skal handle, vil de ha bil tilgjengelig så de kan gå til og fra med handleposer.

Det er grenser for hvor mange poser man kan dra på før handlingen stopper opp. Tilgjengelig parkering er blitt omtrent umulig i sentrum, når de få parkeringshusene er fylt opp. Å rive Bygarasjen med 2200 plasser vil neppe hjelpe.

Så når politikerne ser at de handlende gradvis flytter fra sentrum, tenker de at det er en god idé å pålegge kjøpesentrene avgiftsparkering, i stedet for å gi tilbake noen parkeringsplasser på gategrunn. Men vent – de fleste bydelssentrene HAR jo avgiftsparkering i dag, de også! Søren – da kan ikke byrådet bruke DET argumentet heller ...

Trym Aafløy mener dårlig tilgang med bil forklarer hvorfor 70 butikklokaler står tomme i Bergen sentrum.

Så til de relativt få som bor i sentrum. Bergenhus bydel har 40.000 innbyggere, men strekker seg helt fra Lønborg til Haukeland sjukehus. Selve bykjernen innenfor den opprinnelige bomringen har kanskje halvparten av disse.

Dette folketallet er altfor lite til å holde liv i særlig mange spesialbutikker. Dette er butikker med et tilbud de fleste har kun et sporadisk forhold til.

Skal man gå den lengste strekningen innenfor området, tar det 56 minutter. Hver vei. Å sykle tar 19. Om du kan sykle, da. Mange er bevegelseshemmet og kan det ikke.

Men er du på handletur med sykkel, får du fort problemer. Henger du handleposer fra deg på sykkelen for å gå inn i en ny butikk, er de neppe der når du kommer ut igjen. Og hvor mye har du plass til før det blir utfordrende å manøvrere sykkelen?

Om 1000 eller 2000 personer skulle ta lørdagshandelen i sentrum med sykkel – hvordan skulle det tatt seg ut på fortauene en gjennomsnittlig lørdag? Vi klager jo alt over elløperhjul på fortauene i dag ...

Hvor liker du best å handle? Sentrum Andre bydeler Internett

Nei – jeg tenker at det mangler en konsistens i tenkningen om hva som skjer når man gjør alt man kan for å fjerne bilene fra sentrum, og om hvor det blir av mange av menneskene som sitter inni bilene.

Politikere som ønsker å fjerne bilene, kan ikke klage over konsekvensene. De kan tilrettelegge for sykkel så mye de vil – på handleturen bruker de fleste bilen. Det er kun de mest hardbarkede miljøsosialistene som mener at sykkel er den eneste løsningen for sentrum.