Hvordan prate sammen?

Etter et brudd må foreldre og barn finne en ny form på kontakten seg imellom. Her er noen råd på veien.

Åshild B. Fuglestad Psykologspesialist, Bjørgvin familiekontor

I 2020 opplevde omtrent 19.500 barn at foreldrene ble skilt eller separert. I tillegg var det om lag 5500 barn som opplevde at foreldrenes samboerskap ble brutt. Totalt opplevde altså rundt 25.000 barn at foreldre gikk fra hverandre i 2020. For alle disse barna er det viktig at foreldrene får til å snakke godt nok sammen.

Mange foreldre strever med kommunikasjon og samarbeid etter samlivsbrudd, og ved familiekontoret får vi innblikk i hva som kan fungere og hva som ikke fungerer. Vi snakker også en del med barn, og får innblikk i deres side av saken. Jeg vil her dele noen betraktninger, peke på mulige fallgruver som kan bidra til å gjøre kommunikasjonen vanskelig, samt gi noen råd til å bedre kommunikasjon og samarbeid.

Et grunnleggende premiss i et godt parforhold er at en vil hverandre vel og at en stoler på hverandre. Dette premisset gir noen «briller» til å tolke det den andre sier og gjør, og innebærer at en tolker den andre ut fra gode hensikter. Dette er et utgangspunkt som gjør at en lever godt sammen med en partner, og at en kan samarbeide bra om felles barn.

Foreldre som skiller lag må finne en ny form på kontakten seg imellom. De slutter å være partnere, fortrolige og kjærester, men skal fortsette å være foreldre sammen og helst få til et samarbeid om felles barn.

Barn som bor i to hjem kan tro at når de har fortalt noe til den ene forelderen, så vet også den andre det, skriver Åshild B. Fuglestad.

For en del foreldre innebærer et samlivsbrudd at en mister troen på og tilliten til at den andre vil en vel. «Brillene» som ser de gode hensiktene hos den andre tas bort. I tillegg kan foreldre som skiller seg også oppleve å komme i en interessekonflikt omkring barna.

De ønsker ikke å leve sammen med hverandre, men de ønsker begge så mye tid som mulig sammen med sine barn. Det kan være utfordrende for foreldre å komme til enighet når de ikke stoler på hverandre, og når de må gi avkall på noe som de gjerne vil ha, nemlig tid sammen med barna. Det er viktig å huske på at begge foreldre her kan være i samme posisjon – de lider begge under savnet av barna og ønsker begge mest mulig tid med barna.

Vi vet at det er utfordrende å få til gode samtaler og godt samarbeid når det er sterke følelser involvert. Når vi føler veldig sterkt for noe, er det ikke så lett å få kontakt med de kloke tankene som gjør at en unner den andre tid med barna, fordi det innebærer at en får mindre tid med barna selv.

Etter et samlivsbrudd må foreldre finne nye måter å snakke sammen på. Mange av de tidligere arenaene for informasjonsutveksling forsvinner i og med at en ikke lenger bor sammen. Skal en snakke sammen på telefon, eller via SMS eller e-post? Hvor mye skal en fortelle av stort og smått fra barnets liv?

Husk at den andre forelderen kan savne barnet like mye som du, skriver innsenderen.

Hvis en ny partner kommer inn i bildet, kan også det få betydning for kommunikasjonen mellom foreldre. Det er naturlig at en drøfter med ny partner det en er opptatt av når det gjelder egne barn. Og når en har drøftet det en gang, kan en føle seg ferdig med tema og glemme å ta det opp med den andre forelderen til barnet. Dette kan slå uheldig ut for foreldresamarbeidet, da den andre forelderen kan oppleve å bli holdt utenfor.

Barn som bor i to hjem, kan også ha sine utfordringer når det gjelder kommunikasjon. Barn har en mamma og en pappa, eventuelt foreldre av samme kjønn, som ofte mentalt plasseres i kategorien foreldre. Mange barn kan ha erfaring med at når familien bodde sammen, så gikk informasjonen naturlig mellom foreldrene, slik at hvis de sa noe til den ene, så fikk begge vite det.

De forteller om livet sitt til den forelderen de til enhver tid er hos, og kan tenke at når de har sagt det til en, så har de sagt det til foreldrene. Det var jo slik det fungerte før. Det er ikke sikkert at barna etter et brudd, endrer måten å snakke med foreldrene på. Kanskje fortsetter de som før, og regner med at den andre får vite ting de sier til den ene.

De barna som plasserer foreldrene i samme kategori, skiller kanskje ikke mellom hvem av foreldrene som sier det ene eller det andre. Barna kan si «alltid skal du mase om det», mens en forelder vet at dette faktisk ikke pleier å være et tema her. Da kan det være et tema hos den andre, uten at barnet har tenkt så nøye over det.

Noen råd på veien: