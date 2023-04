Klart vi har råd til å satse på Bergen

Jeg er sterkt bekymret for at vi i alt rabalderet glemmer hvorfor vi virkelig trenger Bybanen.

De samlede kostnadene for Bybanen til Åsane, med sykkelvei og forlenget Fløyfjellstunnel, er nå beregnet til 21 milliarder kroner.

Geir Steinar Dale Leder i utvalg for Miljø og byutvikling, Arbeiderpartiet

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bybanen er ingen hellig ku, ikke noe mål i seg selv. Bybanen er et middel. Den er vårt viktigste prosjekt for å gi tusenvis av bergensere og striler en enklere og bedre hverdag med trygge og komfortable reiser fra A til B.

Bybanen bidrar til klimamålene våre, gir bedre byluft og er et verktøy for å skape en triveligere by.

To tekster i BT gir rom for oppklaringer. Både BTs kommentator og Frp mener vi må være mer åpne om Bybanens kostnader og hvor vanskelig det blir å få bygget.

Å bygge bybane krever politisk jernvilje, bergensk stahet og mange statlige kroner. Det er som et hekkeløp. Tar man ikke ett hinder om gangen, går det galt.

Noen politiske partier, som Frp, ønsker ikke å bygge bybane. Derfor prøver de å få alle til å gi opp ved hvert eneste hinder. Andre, som BTs Gerd Tjeldflåt, vil i mål med en gang, og ha alle løsninger på bordet – NÅ!

Det ærlige og kjedelige svaret på dette er at saken er komplisert, mye er vanskelig, men at det nok er mulig å løse de fleste hindrene hvis man har viljen til å satse, og viljen til å bygge.

Det kan vise seg at det finnes måter å gjøre utbyggingen rimeligere på, skriver Geir Steinar Dale i dette innlegget.

Vi har pr. i dag tilstrekkelig dekning til å finansiere Bybanen til Åsane med dagens bompengeordning, men får snart trøbbel.

Det er fordi Bergen har fått den høyeste elbilandelen i Europa (det er veldig bra!) og mindre personbiltrafikk (det er også bra), og dermed mindre penger fra bomsystemet (ikke så bærekraftig).

Når vi lykkes med klimamålene, ved å få folk over på elbil og kollektiv, trues inntektsgrunnlaget for å få bygget Bybanen til Åsane.

Derfor er det viktig med mer statlige penger, og derfor jobber vi på for å utløse lovnaden i Hurdalsplattformen om 70 prosent statlig finansiering.

Det blir for enkelt å si at Bybanen er veldig dyr. Skal en bygge absolutt alt som reguleres, koster det cirka 21 milliarder. Men selve Bybanen koster langt under halvparten. Det er mye skinner for pengene. I 22-milliarderen ligger også hovedsykkelrute og forlengelse av Fløyfjelltunnelen til Eidsvåg.

Det er mye en kan vurdere å skalere ned i en dyr tid. Hvordan skal den endelige løsningen for sykkel mellom Åsane og Sentrum se ut, og må det bygges samtidig? Er der fortsatt muligheter for rimeligere løsninger i detaljeringen av bybane til Åsane?

Dette er politiske veivalg vi trenger gode funderinger på, men det er ikke løst i en håndvending eller i en kommentar i BT. Vi skal snu alle steiner for å gjøre dette billigere, samtidig som vi skal ha et prosjekt som står seg over tid.

Les også Slik er passasjerenes sikkerhet på Bybanen

Jeg er sterkt bekymret for at vi i alt rabalderet glemmer hvorfor vi virkelig trenger Bybanen. For Bybanen gir Bergen fart inn i fremtiden. Med en fullt utbygd bane som ryggrad, og et busstilbud med bedre dekning i bydelene, får byen vår et kollektivsystem i en helt annen liga. Det er beregnet cirka 60.000 køfrie reiser på Åsanebanen hver dag i 2040.

Det betyr færre biler på veiene, og en bedre hverdag for både bilister og de som tar buss, og ikke bare i retning Åsane. Åsanebanen vil også doble kapasiteten på dagens strekning sørover, slik at hele banen kan gå dobbelt så ofte som i dag i rushet.

Tror du det blir noe av Bybanen til Åsane? Ja Nei Aner ikke

Tallene fra tidligere byggetrinn viser tydelig at banen er en investering som lønner seg. Banen gjør det trygt å satse, og det kommer lokalsamfunnet til gode.

Nå må vi raskest mulig vedta reguleringsplanen, og når bystyret har gjort vedtak i vår, starter jobben med å sikre finansiering. Det vil bli en diskusjon om kostnader, om byggetrinn og mulige kutt.

Når vi går i forhandlinger med staten, gjør vi det med stor selvtillit på vegne av byen og regionen, og med tillit til at regjeringen vil sørge for full fremdrift og 70 prosent finansiering. Vi har sagt at bompengetaket er nådd.

Åsanebanen er riktig svar på Bergen sine behov og et solid bidrag til nasjonale målsettinger. Hvis Høyre og Fremskrittspartiet får innflytelse etter valget, kan denne historiske muligheten glippe. Det bør alle merke seg.