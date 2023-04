Planlagde Nav-møte gir betre hjelp til fleire

Vi har no fleire kontaktflater enn nokosinne.

Fleire kontaktpunkta har senka terskelen for å be om hjelp, skriv Anne Kverneland Bogsnes, direktør i Nav Vestland.

Anne Kverneland Bogsnes Direktør i NAV Vestland

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I eit lesarinnlegg i BT 19. april tek Trude Brosvik i Vestland KrF opp tilgjengelegheit i Nav. Vi i Nav er også svært opptekne av korleis vi kan vere gode støttespelarar for dei som treng oss mest.

Målet vårt er at dei som treng personleg oppfølging skal få det, medan dei som klarer seg med digitale sjølvbeteningsløysingar, brukar det i størst mogeleg grad.

Nav-kontora er ein partnarskap mellom staten og kvar enkelt kommune. Saman diskuterer vi korleis vi mest effektivt kan gje gode tenester til innbyggarane, og avgjer mellom anna opningstider og kor NAV-kontoret skal ligge.

Mykje har skjedd sidan 2015. Det stemmer at vi har færre fysiske kontor i Vestland, og mange kontor har kortare opningstid for dei som kjem innom på drop-in. Men det er slett ikkje stille innanfor dørene resten av arbeidsdagen.

Vi har langt fleire planlagde møte i dag enn tidlegare, og desse møta er ofte dei beste. Då møter innbyggaren ein rettleiar som har sett seg inn i den konkrete saka og kan foreslå løysingar. Tolk og andre fagpersonar kan vere på plass når det trengst.

Personar som kjem til oss med samansette og krevjande problemstillingar, har særleg god nytte av planlagde møte. Vi kan samanlikne det med helsevesenet, der dei fleste legetimane og operasjonane er avtalte på førehand.

Les også Ny rapport: Sosialklienter i Bergen får ikke den hjelpen de har krav på

Både Brosvik og avisa Vårt Land nemner Fedje spesielt. Denne kommunen med vel 500 innbyggarar er med i et samarbeid der Masfjorden er vertskommune for Nav-kontoret.

Slike interkommunale samarbeid er vanleg på ulike fagområde for å sikre gode tenester til innbyggarane i små kommunar. Større fagmiljø er langt mindre sårbare enn kontor med to–tre tilsette, noko som kjem brukarane til gode.

Folk på Fedje treng ikkje reise til Masfjorden for å få hjelp. Direktetelefonen til Nav-kontoret er open fem timar kvar dag, og våre tilsette reiser ut til avtalte møte på kommunehuset.

Dersom nokon skal søke sosialhjelp, og ikkje kan bruke digital søknad eller telefon, får dei hjelp på innbyggartorget til kommunen. I tillegg har dei aller fleste Nav-kontora vakttelefon for akutte situasjonar.

Nav har no fleire kontaktflater enn nokosinne. Vi erfarer at dette har senka terskelen for å søkje hjelp, og vi har fleire og betre brukarmøte enn før. Saman med kommunane skal vi fortsette å sjå på korleis vi gjer tenestene tilgjengelege og best mogeleg for alle. Vi set pris på eit engasjert ordskifte om velferdstenestene.