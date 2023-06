Syv grep Bergen har lykkes med

I valgkampen bør vi diskutere hvilke vellykkede grep som bør videreføres.

Stranden på Marineholmen er et av flere nye byrom som beriker Bergen, mener Ola B. Siverts.

Ola B. Siverts Samfunnsplanlegger i Arkitektgruppen CUBUS

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Omkamper der ingen vil belite seg, kiving og evig bybanekrangel. Det er bildet av bergenspolitikken nasjonalt

En fersk meningsmåling indikerer at særlig yngre bergensere er lut lei bybanestriden og vil ha banen bygget – over Bryggen – uten mer om og men.

Oppgittheten begrenser seg ikke til bybanesaken, like mye tendensen til å snakke byen ned når vi bør samles for å sikre statlige midler, og hindre forvitring av statlige institusjoner.

Det nærmer seg valgkamptider, og vanlig partiretorikk er å fremheve alt som mangler og er ugjort i syvfjellsbyen. I forkant kan det derfor være nyttig å heve blikket og prøve – for en gangs skyld – å se mot hva Bergen faktisk har gjort riktig.

Hvis vi avgrenser oss til de siste 15 årene, for å inkludere både Høyre og Ap-styrte byråd, kan dette være en toppliste over gode grep med sentrum og byutvikling i fokus.

1 Bybanen er blitt en formidabel suksess Bybanen til Fyllingsdalen åpnet i november i fjor. Innsenderen mener banen er storverket i Bergens byutvikling. Med linje 2 på plass til Fyllingsdalen er det tydeligere enn noen gang at den tverrpolitiske satsingen på Bybanen har vært en enestående suksess. F.o.m. Fyllingsdalsbanen også med utvikling av et parallelt sykkelveisystem. Et system som med el- og sparkesykkel gir nesten like rask fremkommelighet som bil, buss eller bane. Når trafikken står fast i et samband, har store byområder nå svært gode alternativ og en helt annen robusthet. Bybanens ringvirkninger har vært langt kraftigere – og kommet raskere – enn mange trodde da den åpnet til Nesttun i 2010. I tråd med politiske vedtak har Bergen blitt fortettet og mer kompakt; boligbygging i stor skala og flytting av tusenvis av arbeidsplasser inn mot sentrum eller til bybanestoppenes lokalsenter er uttrykk for det. Og prisen for bybane er langt lavere enn for T(unnel)-bane. Det viser Oslos utbygging av Fornebubanen. Nå savnes bare en statlig støtte til Bybanen på høyde med det Oslo får til T-banen. Det er svært gledelig at byens «styringspartier» er enige om å fullføre storverket Bybanen med navet som mangler mot nord: sentrum – Åsane – UTEN flere omkamper.

2 Et fantastisk bossnett har ryddet sentrum I store deler av sentrum er det slutt på bosspann i gatene, takket være det nye bossnettet. Her er nedkaststasjoner i Skottegaten. Mer i det stille har Bergen fått på plass noe tilnærmet unikt i europeisk sammenheng: Store deler av bykjernen og de mest sentrale boligbydelene har fått bossug. Det har med ett slag redusert forsøplingen av byens gater, smitt og smau betydelig. De gamle pittoreske områdene er fri for stinkende spann, preget av flaksende fugler og pilende rotter. Et folkehelseproblem er redusert, og en visuell forsøpling er borte.

3 Graveklubben har forbedret mange byrom Uten «Graveklubben» ville utbedring av infrastruktur vært dårligere koordinert, mener innsenderen. Bildet er fra Haugeveien på Nordnes. Bergen har klart det mange byer sliter med: å få alle instanser til å samarbeide i «Graveklubben» om å skifte gammelt og legge til nytt ledningsnett på samme tid og i samme grøft. Og overflatene har blitt vakre gater av høy kvalitet med MYE brostein. Ta bare turen utover Strandgaten på Nordnes eller over Haugeveien ut mot Akvariet og se hvor flott det har blitt! Bergen gjorde på 1990- og 2000-tallet et formidabelt løft og fikk til bilfrie plasser og stilige allmenninger som Torgallmenningen, Festplassen mfl. – litt mer i det stille har altså disse byromsforbedringene fortsatt.

4 Byfjellene er vernet og tilgjengeligheten bedret Det er ikke lenge igjen før de to delene av Løvstien kobles sammen og gir en ny sammenhengende tursi. Noe av det mange setter aller størst pris på ved Bergen, er at veien fra fjord til fjell er så kort! At det er mulig å komme ut i flott fjellnatur for alle raskt og enkelt til fots, eller med nyopprustede Fløibanen og Ulriksbanen. En viktig forutsetning for å ta vare på det praktfulle fjellnaturen er byfjellsplanene som sikrer at vi har en minst like streng «markagrense» som Oslo, men vel så viktig er at stinettet blir vedlikeholdt og forbedret. Heia Bergens skog- og træplantingselskap! Nå blir også Løvstien fullført i hele sin imponerende lengde fra Melkeplassen til Langegården, og dermed har byen fått to langsgående «fjellveier», i tillegg til alle de vertikale stiene.

5 Sentrumsskolene er rustet opp eller er under forbedring Daværende rektor Kjetil Navarsete foran en nyoppusset skole på Møhlenpris ved skolestart i 2017. Møhlenpris, Rothaugen, Nordnes – og om vi strekker sentrum noe, også Ny-Krohnborg og Holen – er sentrale skoler som har blitt modernisert, samtidig som den opprinnelige karakteren som litt monumentale kunnskapstempler er godt ivaretatt. Det at sentrumsskolene etter forfall gjennom hele etterkrigstiden har blitt rustet opp, er helt avgjørende for at byens politikk for å få flere til å bo og arbeide i sentrale byområder, kan lykkes.

6 Parker og blågrønne kvaliteter har fått et løft Møllendalselven og Grønneviken, «Nye» Nygårdsparken med forlengelsen på Marineholmen med Rieberstrand og Småpudden. Ny lekepark på Tollbodskai, Solheimsvannet og ikke minst: den kommende Tryti-initierte bystrandparken på sørøstsiden av Store Lungegårdsvann er eksempler på at Bergen de siste årene faktisk har utvidet og forbedret grønne og blå byrom i sentrum. Det skjer i en tid da grønne areal og fellesskapsrom reduseres i mange byer i en rekke land.

7 Kulturaksen er styrket! Litteraturhuset i Bergen, under ledelse av Kristin Helle-Valle, fylte ti år tidligere i år. Bergen har i offentlig og privat regi forsterket kulturaksene fra Verftet til Lysverket og Bergen off. bibliotek, og det er tatt mange grep for at dette videreutvikles i årene som kommer. Noen eksempler er: Flere av Kode-«brikkene» har blitt solid rustet opp og forbedret. Det er ganske så unikt at en by har så mange kunstinstitusjoner på rekke og rad med et så bredt tilbud.

Litteraturhuset i Skostredet har i løpet av ti år markert seg som en ny viktig kulturinstitusjon i byen.

Det har kommet et fantastisk rikt kulturhus i Vaskerelven i ren privat regi (men med viktig offentlig velvilje).

Ole Bull Scene har stadig utviklet seg som et av landets viktigste underholdningsarenaer, nå også med tilbud på taket!

Og det er nylig tatt grep slik at kulturhuset USF Verftet kan befeste sin stilling som landets største kulturhus av sitt slag. Samlet er byens attraktivitet blitt forsterket både som et godt sted å bo, arbeide og besøke. Det er disse grepene i sammenheng som gjør at Bergen blir en mer kompakt by. En prosess som er helt nødvendig om det skal være et snev av håp om å nå klima -og miljømål. Mål det bokstavelig talt er livsviktig at byen jobber mot, på tvers av partipolitiske skiller. Så kanskje valgkampen skal starte med å diskutere hvilke vellykkede grep som bør videreføres?