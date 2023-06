Vi treng ingen dommedagsprofetiar

Diverre dominerar det samtalen om born og skjermbruk i dag.

Forskar John Magnus R. Dahl svarer Jarle Mong om bruk av sosiale medium og skjermbruk blant born.

John Magnus R. Dahl Ungdoms- og teknologiforskar, MediaFutures/UiB

Jarle Mong går til åtak på stråmenn når han svarer på kritikken min mot framlegget hans om å innføre 16 års aldersgrense på sosiale medium.

Mong misforstår då han trekk fram den ferske rapporten frå den amerikanske helsedirektøren: Eg skreiv at eg ikkje har lese overtydande forsking som slår fast at SoMe er ein allmenn helserisiko. Det finst derimot nok av studiar som syner uheldige konsekvensar for nokon, særskilt dei som alt slit psykisk.

Det er slik forsking rapporten er basert på, ein rapport som ikkje er original forsking, men ein advisory, ei kunnskapsbasert tilråding, som understrekar at den dels er basert på bakgrunn av manglande kunnskap.

Når det gjeld studien som syner samanheng mellom tid på internett og livstilfredsheit, hevdar Mong at sjølvrapportert livstilfredsheit er eit dårleg mål på kva som er «rett, godt og sant».

For å underbygge dette omtaler han livstilfredsheit som «den overfladiske tilfredsheten som kommer uten motstand og med masser av dopamin».

Undersøkinga spør ikkje om «kor glad er du rett etter du har vore på nett», eller om kor godt ungdommar liker skjerm. Dei nyttar den anerkjende Cantril-stigen der ein rangerer i kva grad livet ein lever no er eit best tenkeleg liv.

Det er altså snakk om tenåringane opplever å leve det gode livet, ikkje flyktige lukkekjensler.

Mong har også lese for fort når han heng seg opp i ordet «erstatning». Eg skriv at for dei aller fleste ungdommar kjem Some i tillegg til sosialisering i den fysiske verda. Ungdata-undersøkinga syner dessutan at fleire ungdommar heng uorganisert saman på kveldstid enn kva dei gjorde før pandemien.

Til slutt antydar Mong at eg ynskjer ei framtid «uten noen form for reguleringer» av skjerm og sosiale medium. Eg er for både privat grensesetjing og offentleg regulering – det er 16-års aldersgrense som er problematisk.

Ei produktiv offentleg samtale om born og skjermbruk treng ikkje evangelium, men heller ingen dommedagsprofetiar – og det er sistnemnde som dominerer no.