«Du skal ikke drive kor», sa jeg. Men ingen lo.

Selv kan jeg humre av egne kommentarer, men ordspillene mine møtes ofte med taushet.

Jarle Berggraf er nok over snittet glad i pappavitser.

Jarle Berggraf Ordspill-entusiast

«Hva er de ti bud?», spurte en kollega meg. Han hadde akkurat samlet en gjeng andre kollegaer og startet å lese kviss fra dagens avis. Nå så han på meg. Med et forventningsfullt blikk ventet han på at jeg skulle svare.

Usikker som jeg var, dro jeg en kort anekdote om da jeg som barn ble tvunget til å synge i barnekor mot min vilje. Jeg hatet å synge i kor. Og forsøkte et fleipesvar med «jeg kan ikke alle budene, men jeg vet definitivt at ett av dem er at du ikke skal drive kor». Der jeg forventet latter, ble ordspill-vitsen mottatt med dørgende stillhet, som kun ble avbrutt av et fast og bestemt: «Eh, nei, det er ikke riktig».

Noe slukøret satt jeg meg tilbake i stolen og startet å reflektere over mitt eget liv. For det var nemlig ikke første gang at ingen har ledd av mine ordspill-vitser.

Jeg husker med gru tilbake til ungdomsskolen, da vi skulle ta imot noen spanske utvekslingselever. Alle i klassen ble terpet av læreren til å pugge velkomstord som «hola» og «gracias». Jeg rakk naturligvis opp hånden og sa at vi burde si «mucho» til dem, ettersom det ville betydd mye for spanjolene. Igjen ble jeg møtt med dørgende stillhet.

Jeg tenker også tilbake på da kompisen min og jeg skulle ut i robåt. Han kom bærende på noen ro-årer, hvorpå jeg utbrøt: «Ja, ja, jeg ser du drar på årene». Stillhet. Ingen latter. Bare oppgitte blikk. Han skiftet samtalen over til: «Det skulle blåse sterkt i dag, men nå er det stille». Jeg svarte tørt: «Det er ingen tvil. Vinden har løyet». Plutselig var båtturen over lenge før den startet.

Moren til Pinocchio var en skikkelig trebarnsmor, ifølge innsenderen.

Jeg kan fortsatt humre av kommentarene mine. Samtidig lurer jeg litt på hvordan hadde verden sett ut, dersom ordspill-vitser hadde vært et eget fag på skolen. Hadde vi da normalisert denne typen humor? Kunne det da ha vært aksept for at jeg skryter av hvor nøyaktig og pertentlig tannlegen er, og kaller tannlegen for «tannpirker»? Eller hva med de gangene jeg leser om Pinocchio for treåringen min og sier at moren til Pinocchio var en skikkelig trebarnsmor.

I det fjerne kan jeg høre kollegaen fortsette å kvissen. Ingen svarer med ordspill. Det får meg til å tenke på at ordspill som eget fag i skolen ikke er tilstrekkelig. Ordspill burde vært det ellevte budet i Bibelen.

Du skal holde ordspill hellig.

