Vi er partiet som har klart å fange sunn fornuft mellom to permer.

Partileder Owe Ingemann Waltherzøe er svært uenig med hvordan BTs kommentator beskriver Industri- og næringspartiet.

Owe Ingemann Waltherzøe Partileder Industri- og næringspartiet

At BT har valgt å bruke minustegn foran alt Industri- og næringspartiet (INP) ser som positivt og vi mener er vel verdt å engasjere seg for, tåler vi godt.

INPs nyord «oppdrettspolitikere» og «konsekvenspolitikk» får grei omtale. At INP står for «utvikling, ikke avvikling», får imidlertid ingen spalteplass i kommentatorens jakt på INPs «Dark side of the thruth».

BTs kommentator Marie Misund Bringslid skriver blant annet at INP oppsto i kjølvannet av FB-gruppen «Stolt oljearbeider», som skjøt fart i 2019. Kommentatoren mer enn antyder at dette er for partiets vugge å regne.

Det mener jeg er en helt feil beskrivelse. INP har bygget partiet stein på stein, fysisk og digitalt siden stiftelsen februar 2020, og har nå 112 lokallag og et oppegående fylkesparti i hvert fylke/valgdistrikt. Det er et stykke imponerende hardt arbeid som ligger bak.

BT skriver at INP jakter på misfornøyde arbeidere, frustrerte velgere. Vi er rasende på vindkraft, vi hater høye strømpriser, vil ikke ha bybane over Bryggen, nei til ACER-avtalen og at det er arbeidsfolk som bør styre landet, folk med «skoene på».

Det har BT nesten rett i. Også frustrerte arbeidere og misfornøyde velgere jakter på et nytt parti å stemme på, for få slutt på all «galskapen» som utspiller seg i det politiske landskapet for tiden.

De fleste er lei, enten de heter AP, H, Frp eller MDG. Folk er lei av høye strømpriser, lei av tapt kjøpekraft, katastrofer som sier de skal miste jobben i oljen, natur- og prisødeleggende vindkraftverk.

Lei av å betale skatt på egen bolig og et stadig dårligere helsetilbud i uendelig kø. Lei av fastlegemangel og et umenneskelig tøft møte med Nav. Folk er lei av at tennene ikke regnes som en del av kroppen og øyner et håp i INP.

INP er det partiet veldig mange av oss har ventet på i veldig lang tid. Partiet har klart å fange sunn fornuft mellom to permer, partiprogrammet.

Er det plass til Industri- og næringspartiet (INP)? «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat», sa Einstein.

Å stemme Høyre- eller Ap-siden om og om igjen og forvente endring, er kanskje en form for galskap. Det nytter ikke å være frustrert eller misfornøyd med tingenes tilstand og samtidig la være å stemme eller ikke stemme nytt.

Dette har veldig mange over hele landet forstått, og de melder seg inn i INP, flere hundre hver uke.