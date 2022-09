Det blir ikkje meir gass av å ha eit pristak. Tvert imot.

EU har sjølv skapt marknadssystemet for gass.

Gassterminalen på Kollsnes transporterte rekordhøge mengder gass i 2021. Noreg bør ikkje innføre pristak på gassen, meiner Ove Trellevik (H).

Ove Trellevik

BTs kommentator Hans K. Mjelva har i sin kommentar 11. september radikale forslag, som truleg ikkje lar seg realisere i praksis. Han foreslår at Noreg skal gå med på enkelte EU-land sine forslag om eit pristak på gass.

Om ikkje det går, foreslår han at Petoro og Equinor må instruerast til å selje gass rimeleg på langsiktige kontraktar til EU. Begge forslaga bryt med EUs eigne reglar, som er innlemma i norsk rett.

Frå eit forbrukarståstad kan forslag om makspris eller pristak høyrast forlokkande ut, men det er mange utfordringar. Ved å innføre eit pristak vil fleire få råd til å kjøpe meir gass enn det som er tilgjengeleg i marknaden. Kva land og kven av forbrukarane skal prioriterast når betalingsviljen ikkje skal avgjere? Gassprisen har også gått opp i Japan. Skal Noreg selje billigare LNG-gass til EU enn til Japan?

Det blir jo heller ikkje meir gass av å ha eit pristak, tvert imot. Høg pris gjer at oljeselskapa leitar etter meir gass. Insentiva til å bruke alternative og rimelegare energikjelder enn gass vert også svekka.

Om EU ønskjer billigare gass, kan dei raskt og effektivt fjerne CO₂-kvoteprisinga for naturgass og LNG. Slik gassprisen er no, verkar kvotepris på toppen av denne meiningslaust og fungerer berre som ein ekstra skatt. Formålet med CO₂-kvotane er jo å gjere det dyrare å bruke gass og å fremme alternative og meir miljøvennlege energikjelder. Gassprisen vi ser no, greier dette utan ekstra avgift.

Det var EU som fekk endra marknaden for gass. Frå langsiktige kontraktar med fastpris slik det var før, til spotpris. Dagens handelssystem og prissetting er ein del av EUs gassmarknadsdirektiv og innlemma som ein del av EØS-avtalen. Noreg kan ikkje diktere Equinor eller Petoro om å bryte dette regelverket. Ei heller kan EU einsidig krevje pristak.

Ove Trellevik er stortingsrepresentant for Høgre og partiets talsperson for petroleumspolitikk.

Gassmarknaden er global, og avgrensingar er krevjande. Det er trass alt Ukraina som er i krig, sjølv om Putins «energikrig» er svært krevjande for Europa. Det er ikkje berre gass som er mangelvare på energisida i EU. EU har stengt ned gode kjelder til energi, utan å sikre reelt gode alternativ.

Når det gjeld det moralske, burde det ikkje vere vanskeleg for Noreg å stille opp for Ukraina så det monnar når landet skal gjenreisast. Det er dei som no står i første linja og forsvarer den europeiske sikkerheitsorden, som ikkje har vore meir trua sidan 2. verdskrig.

Kortsiktige løysingar på energikrisa som er skapt av Putin, kan verke forlokkande, men i realiteten finst dei truleg ikkje. Om dei finst, bør sjølvsagt vi også vere konstruktive og løysingsorienterte i den energikrisa som heile Europa no opplever.

Det er enorme mengder russisk gass som skal erstattast. Eit pristak på gass løyser ikkje energimangelen, som er grunnen til dei høge energiprisane.

