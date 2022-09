«Dette landet er ditt, dette landet er mitt»

En sang av Mikael Wiehe fikk meg til å tenke dystre tanker om landet vårt.

Den svenske visesangeren Mikael Wiehe har alltid vært politisk engasjert. Nå er han på avskjedsturné.

Vidar Helland Pensjonert AFP-er, Askøy

Jeg var på konsert med Mikael Wiehe i Bergen nylig – en visesanger som har kjempet for og skrevet om de svake i samfunnet, enten det har vært mennesker i Nicaragua, Cuba eller Sverige.

En av sangene var Woodie Guthrie sin «This land is your land, this land is my land», som han hadde oversatt med stedsnavn i Sverige.

Sangen fikk meg til å tenke på hvordan vi har hatt det de siste årene i vårt eget land. Stemmer denne teksten for hvordan det er? Neppe.

Med de strømprisene, drivstoffprisene, matvareprisene, antall bompengeprosjekter og renteøkningene vi har hatt, så føler jeg at vi har lite og ingenting å si.

De høye strømprisene rammer de svake, men politikerne gjør lite med det, mener Vidar Helland.

Vi blir snakket til av styrende myndigheter – ikke med. Som vi sier i fotballen: Det er stor forskjell på å løpe med ballen og å løpe etter ballen. Gapet mellom fattige og rike blir stadig større. Politikerne vet det, de snakker om det, men lite skjer. Andelen fattige barn øker stadig, og barnevernet har aldri hatt mer å gjøre enn nå.

Det er trist at den gjengse nordmann blir behandlet som en uvitende noksagt. Vi blir stadig belært om ditt og datt, ofte motsatt av folkemeningen. Samfunnet vi er en del av, blir dessverre stadig pålagt nye skatter og avgifter. Alle vet at dette først og fremst rammer de svake, som det blir flere av.

Det å bo og leve i Norge, er som å bo på et Hilton-hotell. Noen har råd til det koster, mens andre stadig må skjære ned på ting som er en nødvendighet for å leve. Det ser en spesielt i disse tider, der strømprisene vil føre til at bedrifter må legge inn årene, offentlige basseng stenger, idrettsanlegg med flomlys går en mørk vinter i møte osv.

Stemmeretten betyr lite, siden de store partiene alltid blir enige, skriver Vidar Helland.

Det er synd at vi har en politikerstand som ikke evner å sette seg inn i hverdagen til en alenemor/-far som skal få endene til å møtes. I et land med 5,4 millioner mennesker burde en klare å se enkeltmenneskene mye bedre. At mange som lever på sosialstønad får den avkortet hvis de mottar barnetrygd, forteller sitt.

Asylsøkere får 88 kroner pr. dag, og grunnen til at satsen ikke økes, er at det ikke må bli attraktivt å finne lykken i Norge. Jeg kjenner en ungdom som har MS, og han får utbetalt litt over 13.000 kroner pr. måned. Det er ikke mye igjen når alt «det faste» er betalt. Med en livslang sykdom og en arbeidsevne på 30 prosent blir du stående på stedet hvil. Og beløpet øker ikke i takt med prisene som har steget.

«This land is my land» viskes stadig ut. Stemmeretten betyr lite, siden de store partiene alltid blir enige og jeg som menigmann må bare føye meg etter «de som vet best».

