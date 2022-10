Regjeringens drøm om statskapitalisme betales med vår helse

De har de ideologiske rullegardinene så langt trukket ned at de vil straffe norske pasienter i korstoget sitt mot private helsetjenester.

Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson for Frp og Silje Hjemdal, stortingspolitiker fra Vestland (Frp).

Bård Hoksrud Helsepolitisk talsperson, Frp

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant, Frp

Regjeringen prøver å gi et inntrykk av at Norge er fattig og at statsbudsjettet er svært stramt. Men de klarer å ødsle rundt seg med midler til sine egne kjernesaker, mens de kutter til andre. Det siste eksempelet nå er at de fjerner boligstøtte til utviklingshemmede, men skog kan de kjøpe en milliard over hva som kunne forventes.

Vi har en regjering som ønsker statskapitalisme. Det betyr at staten skal tjene seg rik, på bekostning av vanlige folk og tjenestene vi skal drifte i fellesskap. Eksempelvis helsetjenestene våre.

Vi har en fastlegekrise, økende helsekøer, sykepleiermangel, behandlingskø for psykisk syke, samtidig som regjeringen har skrotet og sagt nei til prosjektene som for alvor skulle løse disse krisene. På fredag annonserte regjeringen at de vraker fritt behandlingsvalg. Regjeringen mente det var en gledens dag, Frp kaller det skrekkens dag.

Avviklingen er et kroneksempel på at regjeringen bryr seg mer om ideologi fremfor mennesker. Her fjerner de et velfungerende tilbud, uten at de har fått på plass et alternativ. Konsekvensen er at de som benytter seg av fritt behandlingsvalg, nå må stå i helsekø.

Senest på helsekomitehøringen forrige uke hadde vi besøk av Barnas Fysioterapisenter i Bergen, som kom inn i ordningen med fritt behandlingsvalg for bare kort tid siden. Endelig var de blitt et tilbud alle kunne benytte seg av, ikke bare dem med tykk lommebok. Nå sørger Kjerkol for at dette kanskje igjen bare blir et tilbud til dem som kan betale for det.

Tilbudet hos Barnas Fysioterapisenter ble tilgjengelig for mange flere familier da det ble innlemmet i ordningen fritt behandlingsvalg.

Arbeiderpartiet sier det er vi på høyresiden som ønsker et todelt helsevesen, sannheten er en helt annen. Vi vil at du velger behandlingssted og staten tar regningen. Det gjør dermed at alle kan velge de tjenestene som passer dem best.

Den private helsetilbyderen Aleris melder at de kunne tatt unna 300.000 behandlinger i året. Det er helt spinnvilt at man ikke benytter seg av denne muligheten.

Regjeringen forsvarer seg med at helseforetakene står fritt til å lage avtaler med private aktører, men hvorfor skulle de tørre det når regjeringen samtidig sier at de ikke ønsker private velferdsinnovatører?

Hadde du inngått en avtale med den lokale håndverkeren om å bygge et hus dersom kommunestyret hadde ytret villighet til å ekspropriere bedriften hans?

For Frp er det likegyldig om tilbyderen er privat eller offentlig. Det viktigste er at folk får hjelp, og at staten tar regningen. Det lønner seg for den enkelte og for bedriftene, samtidig som vi får konkurranse mellom et vell av tilbydere. Det er en vinn-vinn-vinn-situasjon, som man må være ideologisk fanatiker for å ikke kunne se.

Regjeringen famler i blinde og har de ideologiske rullegardinene så langt trukket ned at de vil straffe norske pasienter i korstoget sitt mot private og ideelle helsetjenester og folks valgfrihet.

Staten Norge har hatt enorme inntekter de siste to årene, til tross for dette har vanlige folk fått dårligere råd. Det er ikke mangel på penger, men på prioriteringer.