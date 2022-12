Sånn kommer du deg gjennom julebesøkene

Det er uhøflig å gå hjem etter bare tre timer.

Julebesøk kan være en prøvelse hvis en helst vil slenge seg ned i sofaen med fjernkontrollen, men innsenderen har råd.

Karl Morten Bårdsen Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Se for deg følgende: Julebesøket har vart i 3 timer. Finskjorten begynner å kjennes ubehagelig i halsen. Du sitter i en varm stue og har spist deg gjennom forrett i form av rekecocktail deretter kalkun med grønnsaker, saus og poteter.

Til dessert kunne du velge mellom sjokoladepudding med vaniljesaus eller iskrem med jordbær. Du valgte sjokoladepudding, og deretter valgte du iskrem og jordbær. Du er nå kommet til kaffen. Det er tante Agnes sine krumkaker med multekrem på gang. Heldigvis har besøket forflyttet seg til sofaområdet.

Karl Morten Bårdsen mener deler av løsningen for å overleve juleskeslapet er en fysisk utskeielse i forkant.

Men det er da de mørke tankene slår deg. De tankene som kommer fra den delen av deg som du ikke er stolt av: «Nå hadde det vært fantastisk deilig å gå hjem. Bare for å få av lakkskoene og slipset. Kneppet opp skjorten og lagt deg på sofaen med fjernkontrollen.» Ja, det er mørke, men også fristende tanker.

Du vet likevel at du ikke kan gå hjem ennå. Det er uhøflig å gå hjem etter bare tre timer. Du må vente minst fire timer. Tante Agnes måler tross alt vellykketheten av julebesøket i hvor lenge gjestene blir.

Hvis noen spør henne hvordan besøket var, så vil hun typisk svare at: «Ja, det var kjempefint! Gjestene gikk ikke hjem før langt på kvelden». Du skjønner at du er bondefanget der du sitter rett i ryggen mens du forsøker å takke nei til flere krumkaker.

Hvor ofte blir du lenger på julebesøket enn du egentlig har lyst til? Aldri Av og til Ofte Nesten alltid

Kort oppsummert så er det koselig med julebesøk, men det kan jo bli litt intenst. Og det er her du må sørge for balanse. Løsningen både mentalt og kroppslig er at du må ha en fysisk utskeielse før julebesøket.

Du kan velge selv om du vil gå en solid tur eller løpe eller hva det måtte være, men målet er å være såpass fysisk sliten at du faktisk har lyst til å sitte helt i ro i minst fire timer. Ikke tenk på kaloriregnskapet, for der går du uansett i overskudd som et middels kraftselskap.

Nei, dette handler om din mentale og fysiske balanse. Det gjelder å sette seg til julebordet med rødmussede kinn og trøtte bein. Da er du nemlig den beste julebesøkversjonen av deg selv.

Du klarer fint å klemme nedpå noen ekstra julekaker, og dessuten har du overskudd til å lytte til en eller annen gammel onkel som skal forklare hvorfor vitenskapen tar feil når det kommer til klimaendringene. Du er nemlig både sulten og passelig utladet.