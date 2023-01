Vegen til helvete er brulagd med dei beste intensjonar

Korleis kan dette aksepterast?

Jo nærare ein kjem pengestraumen, jo vakrare vert omgjevnadene, meiner Per Thorvaldsen – her framfor Oslo rådhus.

Per Thorvaldsen Brusteinsconnoisseur

Eg ser ut glaset med tårevåte auge. Sjølv ikkje dei vene regnvåte brusteinane eg har spinka til, hjelper på humøret. Eg har lese ein BT-artikkel for mykje. I den får eg vite at Vestland fylkeskommune meiner asfalt er framtida.

Dina Lefdal, som er avdelingsdirektør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune, fortel at å bruka brustein er seks gonger so dyrt som å leggja asfalt. For ei samanlikning. Brustein er for utsmykking å rekna. Asfalt er forureining som etter bruk vert behandla som spesialavfall.

Dina Lefdal og Ingrid Anne Padøy i Vestland fylkeskommune meiner det er for dyrt med brustein som vegdekke. No varslar dei endringar.

Asfalten er full av olje som anten siv ned i grunnen eller forpestar lufta med svevestøv. Hadde asfalt vore funne opp i desse miljøbevisste tider, hadde han vorte forbode med ein gong.

Korleis kan byens myndigheiter akseptera at Vestland fylkeskommune øydelegg byen vår berre for å få råd til meir asfalt på ein mosegrodd fylkesveg i Luster?

Det er ikkje meir enn nokre år sida Olav Kyrres gate vart forskjønna med den venaste brustein. Kva tenkte fylkeskommunen då? Eg snakka mykje med dei som utbetra gata, og dei fortalde korleis ho vart bygd opp med betong som slapp vatn igjennom, og så brustein på toppen for å tola trykket av alle dei tunge bussane. Eg trudde den gong at det var starten på å forskjønna vår allereie vakre by.

Brustein er berekraftig, miljøvennleg, slitesterk og sirkulærøkonomisk, då han kan brukast opp att. Ja, brustein vert berre vakrare med slitasje. Å leggja brustein er eit skapande handverk som me må halde i hevd, so ikkje kunnskapen døyr ut. Asfalt er eit framandelement i ein vakker by. Våre gater må stå i stil med den skjønne arkitekturen. Ein vert glad i vene omgivnader.

Innsendaren meiner Jon Smørs gate er humpete fordi fylkeskommunen ikkje har gjort jobben sin.

For å spare pengar brukar Vestland fylkeskommune eit velkjent triks. Dei sett utsette grupper opp mot kvarandre. Bilførarar må køyra på humpete vegar, syklistar kan skli på haustlauvet, og dersom du gjeng, so vert du utsett for brusteinstøy. Alt dette vil henda om ikkje Vestland fylkeskommune får det som dei vil.

Ja, Jon Smørs gate er humpete, men det skuldast det enkle faktum at fylkeskommunen ikkje har gjort jobben sin. Eg har sykla i Bergen i førti år, og det våte lauvet er verre på asfalt enn brustein og støyen kjem frå biler som køyrer for fort.

Slik ønskjer byplanleggarane i Bergen kommune at den framtidige bybanetraseen skal sjå ut.

Lefdal meiner at brustein egner seg best i historiske område med lite trafikk. Nei, brustein høyrer heime i byar som tek vare på si historie og kulturarv. Sjå på dei vene illustrasjonane frå byplanleggarane i Bergen kommune. Det er slik me vil ha det, ikkje berre som datamodellar, men i røynda også.

Dersom du ser ein asfaltleggjar i Bergen, so gi beskjed. Forslumming kan me ikkje tillate, og det må forhindrast.