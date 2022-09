Vi bygger kulturhus i Fyllingsdalen!

Byggestart i 2026 er mye bedre enn alternativet, som var å kutte prosjektet helt.

«Jeg er glad for at vi har klart å finne rom til kulturhuset i et så krevende budsjett», skriver kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG).

Katrine Nødtvedt Byråd for kultur, sosial og inkludering (MDG)

Styreleder og nestleder i Fyllingsdalen kulturråd spør om byrådet har glemt Fyllingsdalen kulturhus. Det motsatte er tilfelle.

Fyllingsdalen kulturhus, et prosjekt som koster 1,3 milliarder kroner, lå i utgangspunktet svært dårlig an inn mot et budsjett hvor vi til sammen måtte flytte på eller kutte store milliardbeløp for å få det hele til å gå opp.

Nå er det mange gode og viktige prosjekter som blir satt på vent som følge av tøffe økonomiske tider her hjemme og ute i verden. Bygging av Fyllingsdalen kulturhus er et av prosjektene som sikres videre i denne budsjettperioden. Det er nettopp fordi byrådet mener kulturhuset er viktig å få på plass.

Barn, unge, voksne og eldre trenger steder å være der man får utfolde og uttrykke seg og dele meningsfulle opplevelser, og det er akkurat den funksjonen et kulturhus i Fyllingsdalen skal ha. Kulturhuset skal sikre bedre lokaler for biblioteket, Kulturskolen og det frivillige kulturlivet, og gi fyllingsdøler tilgang på kortreist kultur.

«Vi gleder oss enormt til å sette spaden i jorden», skriver byråden. Skissen viser det planlagte Fyllingsdalen Kulturhus.

Jeg er derfor glad for at vi har klart å finne rom til kulturhuset i et så krevende investeringsbudsjett som dette. Vi fortsetter arbeidet med planleggingen av kulturhuset, og for første gang setter vi også av midler til bygging med byggestart i 2026. Det er en seier i seg selv, ikke minst i de trange tidene vi nå opplever.

Jeg har stor forståelse for skuffelse og frustrasjon over utsettelser. Byggestart i 2026 er mye bedre enn alternativet, som var å kutte prosjektet helt. Jeg kan forsikre både innsenderne, fyllingsdøler og resten av Bergens befolkning om at videre fremdrift i prosjektet for å få på plass kulturhuset i Fyllingsdalen er en viktig prioritet for byrådet.

Kulturhuset som skal bli en del av bydelens hjerte, vil tilføre området en viktig sosial og kulturell møteplass for både det profesjonelle kulturlivet og frivilligheten. Vi gleder oss enormt til å sette spaden i jorden.

