Fellesskolen skal dyrke mangfold, inkludering og kompetanse – ikke Gud

Den norske verdiarven er ikke truet av at elever bruker litt mindre tid på kristendom.

«Veldig ofte var det de verdikonservative kristne miljøene som sto i veien for likestilling og like rettigheter», skriver Camilla Ahamath. Foto: Privat / NTB

Camilla Ahamath Inkluderingspolitisk leder SV, tredjekandidat for Hordaland SV og bystyrerepresentant i Bergen SV

Skolen som barns viktigste arena skal være et sted hvor man dyrker mangfold, inkludering og toleranse. Skolen skal ta hensyn til barn og foresattes religiøse og filosofiske overbevisning, ikke KrF og Joel Ystebøs overbevisning.

Kristendommen har ikke enerett på norske verdier. Det var handlekraftige folk, kvinneaktivister, organisasjoner og sterke fagbevegelser som tok kampen for arbeidernes, kvinners, minoriteter og barns rettigheter. Veldig ofte var det de verdikonservative kristne miljøene som sto i veien for likestilling og like rettigheter.

Et av valgårets sikreste tegn er at KRLE-debatten får vind i seilene igjen. Det er få fag som er blitt så grundig evaluert som KRLE. Som vanlig velger KrF å spille på frykt for våre felles norske verdier for å ivareta den kristne kulturarven. Den norske verdiarven er ikke truet av at elever bruker litt mindre tid på kristendom og litt mer tid på etikk, kritisk tenkning og filosofi.

I dag er skolen den samfunnsarenaen der barn og unge blir mest utsatt for diskriminering og rasisme. Det vil SV gjøre noe med. Når omtrent 50 prosent av KRLE-faget inneholder kristendom, blir det mindre tid til alle andre religioner og livssyn. I dag vokser stadig flere barn og unge opp med flere ulike tro og livssyn som kan være både fint og vanskelig for den enkelte.

Fellesskolen skal dyrke mangfold og øke forståelsen for andres religion og livssyn, mener innsenderen. Foto: StunningArt / Shutterstock / NTB

Norske verdier handler nettopp om å øke forståelse og toleranse for andres religion, livssyn og levemåte, samtidig som man blir kjent med retten til å tro og tenke slik man selv vil. I et land med religionsfrihet skal den offentlige fellesskolen ikke være religiøst forankret, og det er det heldigvis lærerens faglige og didaktiske kompetanse som sørger for, ikke KrF.

Ystebø skriver i sitt debattinnlegg at vi må føre en bærekraftig verdipolitikk. Det er SV enig i, men samfunnet vårt er i endring. Antall kirkegjengere synker og vi har en stadig voksende sekulær befolkning som har flere ulike religioner og livssyn.

For å føre en bærekraftig verdipolitikk må vi se på hvilke verdier som forener oss, fremfor det som splitter oss. Norge skal være et inkluderende land hvor alle kan føle seg hjemme i på tvers av religion og livssyn, og uavhengig hudfarge, etniske opprinnelse, funksjonsevne og hvem du elsker.

Fellesskolen skal dyrke mangfold, inkludering og kompetanse – ikke Gud.