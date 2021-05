På tide med biltunnel til Arna

Dagens vei er farlig for liv, helse og miljø.

Grimesvingene er trange og trafikkfarlige. Men en biltunnel rett til sentrum er bedre løsning enn kun en utbedring av dagens vei, mener Wilfred Høsteland. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Wilfred Høsteland Espeland

Grimesvingene var igjen oppe i et større oppsett i BT 5. mai.

Problemet Grimesvingene har sikkert vært diskutert de siste femti årene, og alle forslag og planer blir tydeligvis lagt i en skuff hvoretter nøkkelen blir kastet.

Og omtrent vært tiende år blir skuffen dirket opp igjen og problemer diskutert. Vi kan nok regne med at det samme skjer denne gangen også.

Her er nemlig aldri midler på Vestlandet når det gjelder veiprosjekter, det er noe alle vet.

Hadde det vært på Østlandet.

Vi som omtrent daglig ferdes gjennom Grimesvingene, vet hvor problematisk det er.

Når busser, trailere og vogntog møtes, er det ikke sjelden at speilene ryker, og tunge kjøretøy kjører seg fast i grøften mot fjellsiden. Da er hele traseen fullstendig blokkert – der er ingen mulighet for kjøretøyer over små biler til å snu, og utrykningskjøretøyer kan bare glemme å prøve seg.

Vi er mange som har etterlyst en biltunnel mellom sentrum og Arna.

Da det nye dobbeltsporet for jernbanen ble anlagt, sto visstnok valget mellom biltunnel og dobbeltspor.

Grimesvingene er farlige for liv, helse og miljø, mener innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Valg for hvem? Det er vel ingen som begriper hva man skal med et kostbart dobbeltspor gjennom Ulriken – en tur som tar drøye fem minutter.

Nå må man kjøre i alt rundt to mil enten via Åsane eller via Nesttun fra/til sentrum.

Var det noen som snakket om miljøvennlig kjøring?

Vi har opplevd at når der trenges hjelp med ekstra utrykningskjøretøyer fra sentrum til for eksempel Espeland, så bruker disse i beste fall 20 minutter fra sentrum. I rushtiden gjerne 30 minutter. Det er mildest talt uforsvarlig.

Jeg tror det må bli en rimeligere og minst like nødvendig løsning å satse på biltunnelen mellom Sentrum og Arna enn en alternativ tunnel til Grimesvingene i første omgang, selv om den også bør komme.

Jeg har hørt antydet at det er næringslivet i Åsane som setter seg på bakbena med hensyn til biltunnel mellom Sentrum og Arna. De mister da angivelig noen handlende.

Hvis det er riktig, bør det komme frem i offentligheten, og de bør bli fortalt at liv, helse og miljø teller atskillig mer enn eventuelle kunder som iblant stikker innom handling i Åsane!