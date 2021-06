Høyres ideologiske skylapper

Kamp for privatisering må ikke stå i veien for gode praktiske løsninger for byens befolkning.

Endre Tvinnereim, byråd for barnehage, skole og idrett (Ap), mener kommunens oppkjøp gir et bedre barnehagetilbud. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Endre Tvinnereim Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Ove Trellevik (H) skyter fra hoften mot byrådet i Bergen i et innlegg i BT 22. juni. Det som ser ut til å ligge under, er Høyres forargelse over oppkjøpet av Akasia-barnehagene i Bergen. Trellevik er svært opptatt av at mest mulig privatisering fører til bedre tjenester for byens befolkning.

Dette byrådet er først og fremst opptatt av å tilby barna i Bergen gode barnehager i nærheten av der de bor. Vi har, og kommer til å ha, en miks av kommunale og private barnehager.

Sannheten er at Akasia selv ønsket at kommunen skulle kjøpe. Det er jeg glad for. Vi skal være en trygg havn for ansatte, barn og foreldre.

Trellevik benytter også anledningen til å skryte av Storberget-rapporten som gir råd om finansiering og styring av barnehagesektoren. Her er Trellevik og jeg helt på linje.

Blir dette en realitet, vil det gi kommunene en bedre mulighet til å styre sektoren, og det vil føre til en bedre finansiering av alle barnehagene.

Det er viktig at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. Det er betryggende at Høyre og Trellevik også ser dette.

Som barnehagebyråd er det mitt ansvar å sørge for at barn i Bergen får tilbud om barnehageplass i sitt eget nærmiljø. Når vi nå kjøper flere barnehager, er vi litt nærmere det målet.