Berre rullatorar ville trengt parkeringsplass om byrådet starta sykkellevering av gamlingar. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Er det ikkje knea, så er det hoftene. Eller ryggen. Eller pusten. Noko er det støtt. Før eller seinare. Helst seinare. Men gå skal dei, gamlingene.

Og sykla skal dei, skrukkeskrottane. I all slags vêr. Og bil skal dei ikkje ha, om dei bur slik til at dei kan kreka seg fram til Torgallmenningen på ein god dag.

Ein skarve parkeringsplass skal vera utanfor rekkevidde om eit tantebarn frå Norheimsund eller ein røyrleggar frå Fana kunne tenkt seg innom. Om dei vil ha besøk, skal dei stilla seg opp med kaffitraktar og kakeboks på rullatorbrettet for å reservera plass ved det næraste parkometeret.

Visst finst det fjellgeiter på 90. Olav Thon, på milelange skiturar, kjende ikkje svikt i knea før han runda 95, har han fortalt.

Det finst hundreåringar som feirar jubileet med å kasta seg ut i fallskjerm over Voss. Men vanleg framferd er det ikkje. Etter kvart som åra haugar seg opp, lyt dei fleste sakka på farten og innretta seg etter slarken. Alt kan ikkje erstattast med reservedelar.

Skrottens innebygde forbrenningsmotor går på bortimot grøn energi. Gassutsleppa er smålåtne, sjølv om attlatingsmuskulaturen kan bli slappare med åra. Trøsykling gjev også stjerne i boka. Gamle fjellgeiter og reservedelsskrottar lyt trø til om byrådets klimamål skal oppnåast. Sunt er det og. Di mindre klimagassar, di lengre levetid og di større pensjonsutgifter for staten.

Men om alle skal med, må Bergen kommune tilby sykkelbod på blå resept til heimlevering av gamlingar. Kan Foodora levera varm mat, må Miljøpartiet dei Grøne kunna levera tørre pensjonistar på døra. Og på parkbenken.

Skilnaden er at gamlingane ikkje bør stroppast fast på bagasjebrettet. Dei kan fraktast i rickshawar eller trishawar, som i Asia. Flott pynta syklar med paraply overbygg, gjerne med elektrisk motor, for at ikkje unge, spreke sykkelbod skal slita seg forderva med smellfeite pensjonistar opp Skansesvingene.

Med kommunal rickshaw kunne ein gammal mann på krykkjer sykla til Voss, om så skulle vera. Tantebarn frå Norheimsund og røyrleggarutstyr frå Fana kunne leverast inne i smauet.

Berre rullatorar ville trengt parkeringsplass om byrådet starta sykkellevering av gamlingar.