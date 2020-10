Elektrifisering av sokkelen er grønnvasking

Klimagevinsten koker bort i kålen.

Elektrifisering av norsk sokkel er et milliardsluk i en solnedgangsindustri, mener William Helland-Hansen, leder i Naturvernforbundet Hordaland. Foto: NTB scanpix / DJ Mattaar / Shutterstock

Debattinnlegg

William Helland-Hansen Naturvernforbundet Hordaland

På Equinors nettside for oljefeltet Johan Sverdrup hevdes det: «Takket være strøm fra land – hovedsakelig ren norsk vannkraft – kommer vi til å spare atmosfæren for mer enn 620.000 tonn CO₂ hvert eneste år», og videre: «Det er godt nytt for våre eiere, for alle nordmenn – og for utslippene».

Elektrifisering av norsk sokkel er gammelt nytt. Alt i 1996 ble Troll A elektrifisert. I 25 år har fullskala elektrifisering vært et hett politisk tema. Gang på gang har politikerne løftet opp dette tiltaket som et av svarene på Norges klimautfordringer, samtidig som direktorater og oljeselskaper har advart mot planene.

Det har blitt mye snakk og lite handling, men nå har vinden snudd: Equinor, LO og NHO lanserte i januar den «nye» planen om elektrifisering av norsk sokkel innen 2050. Prislapp: 50 milliarder kroner.

Vi forledes nå til å tro at elektrifisering er et viktig klimatiltak, slik som Equinors nettside gir uttrykk for. Det er det ikke. Det er flere grunner til å tro at det betyr lite for klimaet.

Å bruke ren, norsk energi på å drive plattformene er sløsing med selveste arvegodset, norsk vannkraft. Dette er energi som kunne vært brukt til grønne omstillingstiltak på land. Attpåtil går 10 prosent av energien tapt på vei ut til sokkelen.

Modne og umodne offshore elektrifiseringsprosjekt kan legge beslag på 5,1 terawattimer strøm bare i perioden 2025–2030, viser rapporten «Kraft fra land til norsk sokkel» fra Oljedirektoratet. (Dette tilsvarer strømforbruket til en by på størrelse med Drammen, red.anm.)

Prosjektene vil kunne gi økte investeringer i kraftnettet, milliardinvesteringer i sjøkabler, nye monstermaster og transformatorer. Det vil gi høyere strømpriser, og det vil gå på bekostning av grønn omstilling av landbasert industri.

Kan dette være en god prioritering?

For å ta et eksempel fra vår egen region: Som kjent har regjeringen nettopp bevilget nesten 17 milliarder kroner til Langskip, prosjektet som skal fange CO₂ ved Norcems sementfabrikk i Brevik, og deretter sende den flytende gassen fra Kollsnes i Øygarden til reservoarer i undergrunnen på sokkelen utenfor.

Langskip vil kreve mye kraft i Øygarden, ikke minst når CO₂-leverandører fra Europa etter hvert kobler seg på, slik planen er. I tillegg kommer andre planer for grønn industri, som for eksempel hydrogenfabrikk på Mongstad og, ikke minst, den bebudede elektrifiseringen av Troll B og C, Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter i Nordsjøen.

Nye prosjekter vil totalt sett gi et økt behov for kraftfremføring i regionen, først og fremst i Nordhordland, på størrelse med strømforbruket i hele Oslo, ifølge Statnett.

Lokale politikere ser i økende grad med uro på situasjonen og ber nå om at grønne arbeidsplasser på land blir prioritert fremfor elektrifisering av sokkelen.

De fleste av de 87 feltene i produksjon på norsk sokkel i dag, drives med kraft fra gassturbiner som bruker kortreist gass direkte fra undergrunnen. Denne gassen utgjør en brøkdel av den ordinære gassproduksjonen på norsk sokkel.

Ved å erstatte gasskraften med elektrisk kraft fra land, vil det kunne produseres noe mer gass for eksport, og denne gassen vil da forbrennes utenfor Norge og bidra til klimautslipp. Derfor er klimagevinsten minimal, begrenset til en noe bedre virkningsgrad av å sende gassen til gasskraftverk i Europa, sammenliknet med å la den drive turbiner på plattformene.

Det påpekes at denne økningen i gasseksporten vil erstatte kullkraft på kontinentet. Sett i lys av at EU nå gir klare signaler om utfasing av naturgass, synes dette argumentet, som attpåtil kun gjelder en høyst marginal del av norsk gassproduksjon, gradvis å koke bort i kålen.

Og hvis målet var å erstatte kullkraft i Europa, ville det ikke vært mer energieffektivt å legge kraften vi ellers hadde brukt på sokkelelektrifisering, direkte ut på det europeiske kraftnettet? Slik sett utgjør elektrifiseringen en kostbar omvei for norsk vannkraft. Men enda verre, milliardsluket er først og fremst feil bruk av fornybar energi.

Og så til elefanten i rommet: Det er forbrenningen av olje og gass eksportert fra Norge, og ikke produksjonen, som står for de største utslippene. Johan Sverdrup-feltet, Norges femte største oljefelt, ble satt i produksjon 5. oktober 2019. Feltet har en levetid på cirka 50 år og vil kunne produsere 2,7 milliarder fat olje.

Det meste av denne oljen vil eksporteres ut av Norge der den forbrennes. Utslippene vil tilsvare 21 år med norske klimagasser.

Besparelsen ved elektrifisering utgjør bare noen få prosent av utslippene knyttet til forbrenningen av oljen utenfor Norge. Denne besparelsen spises igjen opp av at utslippene fra drift av gassturbiner nå forflyttes ut av landet.

Klimagevinsten er tilnærmet null – kanskje til og med negativ hvis færre grønne omstillingstiltak på land tas med i beregningen. Gevinsten står ikke i forhold til budskapet om at sokkelelektrifiseringen er et klimatiltak av dimensjoner.

Så hvorfor omfavnes dette tiltaket av politikerne? Drivkraften for elektrifiseringen av sokkelen er de betydelig forbedrede tallene som dette tiltaket vil gi i det norske klimagassregnskapet. I dag kommer 28 prosent av innenlandske CO₂-utslipp fra olje- og gassnæringen. Dette vil reduseres betraktelig ved elektrifisering.

Dette i tillegg til reduserte CO₂-avgifter, sparte CO₂-kvoter og en kalkulert omdømmegevinst, gjør at selskapene nå også bifaller planene. De nasjonale utslippene skal reduseres i tråd med Parisavtalen, mens etterspørselen etter olje og gass for eksport fortsatt skal styre utvinningstakten.

For oljeselskapene er dette grønnvasking i kjent stil. Mantraene «den reneste oljen» og «lavkarbon-energi» får forsterket kraft. Og det bidrar til å styrke Norges posisjon som produsent av denne svært så rene oljen, slik at vi skal kunne svime rundt i «Lykkeland» noen generasjoner til.

For atmosfæren betyr alt dette mindre, og det er dessverre ikke godt nytt for utslippene. Elektrifisering av norsk sokkel er et milliardsluk i en solnedgangsindustri, og et symboltungt spill, iverksatt av politikere med behov for å pynte på klimaregnskapet, og av oljeselskapene for å grønnvaske næringen.