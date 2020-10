Slike reklamer må straffes hardere

Er konsekvensen av brudd på markedsføringsloven i realiteten bare et gult kort?

Mange reagerte på disse reklamebildene for iskafeen Monky's Bubble Waffles nylig. Forbrukertilsynet krevde at bildene ble fjernet, men firmaet slapp bot. Foto: Instagram (skjermdump)

Ingrid Helene Nedretvedt Nesse Saksbehandlinger i Jussformidlingen

Vi ser i økende grad at næringsdrivende aktører spiller på kvinnekroppen i reklame for produkter som gjerne ikke har noe med kropp å gjøre. Dette innebærer klare brudd på markedsføringsloven, men konsekvensen blir bare en smekk på hånden for de næringsdrivende.

Den økende bruken av sosiale medier har gitt en ny arena for næringsdrivendes bruk av seksualiserte fremstillinger av kvinnekroppen i reklame. Tidligere i år ble eksempelvis iskrembutikken Monky’s Bubble Waffle felt av Forbrukertilsynet for å bruke unge, lettkledde jenter i kjønnsdiskriminerende reklame for vafler. Men de er langt ifra de eneste som tar i bruk slike reklamemetoder.

Der aktører har brukt kjønnsdiskriminerende reklame, kan Forbrukertilsynet ilegge økonomiske sanksjoner – såfremt reklamen medfører et brudd på vedtak fra tilsynet, eller lovens regler brytes på alvorlig måte eller gjentatte ganger.

I mange tilfeller velger imidlertid Forbrukertilsynet å gi advarsler fremfor slike sanksjoner.

I eksempelet med Monky’s Bubble Waffle ble konsekvensen kun at tilsynet ba om at det i fremtidig markedsføring måtte sørges for at de ikke brøt forbudet på nytt. I slike tilfeller får derfor ikke aktørene en umiddelbar konsekvens av lovovertredelsen, men kun et gult kort og en advarsel fra Forbrukertilsynet.

Dette kan motvirke den preventive effekten håndhevingsapparatet skal ha, og føre til at den reelle konsekvensen av å bryte loven, ikke nødvendigvis er streng nok til å forebygge lovbrudd.

I denne reklamen fra 2017 ble unge, kvinnelige studenter oppfordret til å ha stevnemøter med rike menn, såkalt sugardating. Foto: freethem.no

Enkelte bedrifter tar kalkulerte risikoer i markedsføringen, hvor risikoen for de potensielle sanksjonene er lavere enn gevinsten ved å drive slik markedsføring.

En målsetting har i flere tiår vært å motvirke kvinnediskriminerende markedsføring. Dagens bestemmelse i markedsføringsloven kom på plass i 1978:

«Annonsør og den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.»

Vi i Jussformidlingen mener imidlertid at det er en avstand mellom formålet og realiteten når det gjelder kvinnediskriminerende markedsføring.

Senest i 2017 ble kvinner fremstilt som lettkledde og økonomisk svakerestilte i richmeetbeautiful.no sin markedsføring for sugardating-tjenester, mens mennene i denne reklamen fremsto som velstående. Dette er i liten grad egnet til å fremme likestilling mellom kjønnene, slik loven tok sikte på.

Når det skapes blest rundt kjønnsdiskriminerende reklame i mediene, kan dette i noen tilfeller føre til at den sterkeste sanksjonen blir den som kommer fra folket selv. Dette kan eksempelvis være i form av boikott av bedrifter, hvilket ble konsekvensen for Monky’s Bubble Waffle.

At folket tar til motmæle, kan fremstå som mer avskrekkende for aktørene enn Forbrukertilsynets håndheving. Dette er særlig gjeldende slik håndhevingen er i dag. Et eksempel er klagen mot markedsføringen til Malermester Hope AS, hvor klagen ble nedprioritert av Forbrukertilsynet.

Malermester Hope i Bergen utløste debatt med denne reklamen i 2014. En klage mot reklamen ble ikke tatt til følge. Foto: Charlotte Myrbråten (arkiv)

Selv om håndhevingsapparatet vi har i dag er et godt utgangspunkt for å få bukt med kvinnediskriminerende markedsføring, er det fremdeles en vei å gå for at apparatet skal ha den preventive effekten den er ment å ha.

Jussformidlingen oppfordrer Forbrukertilsynet til å sette klarere linjer og stramme inn praksisen i håndhevelsen av kvinnediskriminerende markedsføring.

Hittil har vi ikke nådd idealet om at sanksjonene for brudd på markedsføringsloven er preventive nok, til å unngå flere lovbrudd.